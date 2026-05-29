Общество

Поступление в магистратуру-2026: объявлена дата старта регистрации на тестирование

Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана распространила важную информацию касательно поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру стартует 1 июня.

"Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz по 8 июля. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа. Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования с 1 июня по 8 июля".Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что при регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования.

Внести изменения в поданное заявление (изменить город сдачи тестирования, направление подготовки, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования) поступающие могут до завершения срока приема заявлений (до 8 июля). После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению. Информация о месте (пункт), дате и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 июля.

В ведомстве напомнили, что комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков:

  • тест по иностранному языку,
  • тест на определение готовности к обучению,
  • тест по профилю группы образовательных программ.

На тестирование отводится 3 часа 55 минут.

Пороговый балл составляет 75 баллов, в том числе:

  • по иностранному языку – не менее 25 баллов,
  • по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов,
  • по профилю группы образовательных программ – не менее 14 баллов (по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов).

Также в министерстве напомнили, что желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ.

На тестирование отводится 1 час 40 минут. Пороговый балл составляет 30 баллов, в том числе: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Кроме того, лица, имеющие не менее 5 лет стажа на руководящей должности в соответствии с реестром должностей политических и административных государственных служащих, реестром должностей гражданских служащих соответствующих отраслей или не менее 10 лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы профильной магистратуры, зачисляются на платной основе по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Промежуточные итоги основного ЕНТ: 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском

О том, как и когда будет проходить зачисление в вузы Казахстана в 2026 году, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
