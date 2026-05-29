Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 мая

Евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 11:13 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 мая 2026 года (на 11:13).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,55 тенге, евро – 563,38 тенге, рубля – 6,81 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 479 тенге, продажи – 486 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 556 тенге, продажи – 566 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 482,2 тенге, продажи – 485,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 561,5 тенге, продажи – 567,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,52 тенге, продажи – 6,66 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 483 тенге, продажи – 485,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 557 тенге, продажи – 565,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,62.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

