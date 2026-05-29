Курс доллара еще вырос на торгах 29 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,95 тенге, поднявшись еще на 0,51 тенге.
Курс российского рубля опустился до 6,84 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня составил 71,63 тенге (+0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,2-487,7 тенге, евро – по 564,4-570 тенге, рубли – по 6,54-6,67.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,10%, до 92,61 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,11%, до 88,80 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,55 тенге, евро – 563,38 тенге, рубля – 6,81 тенге.
