Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 29 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,95 тенге, поднявшись еще на 0,51 тенге.

Курс российского рубля опустился до 6,84 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня составил 71,63 тенге (+0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,2-487,7 тенге, евро – по 564,4-570 тенге, рубли – по 6,54-6,67.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,10%, до 92,61 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,11%, до 88,80 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,55 тенге, евро – 563,38 тенге, рубля – 6,81 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
