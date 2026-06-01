Инфляция замедлилась до 10,4%: но мясо и бензин продолжают дорожать

В мае 2026 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 10,4% против 10,6% месяцем ранее. Месячный рост цен также сбавил темп – до 0,7% после 0,8% в апреле. Однако, несмотря на общее замедление, цены на отдельные товары и услуги продолжают расти двузначными темпами, выяснял Zakon.kz.

Рост цен постепенно сбавляет темп

Снижение годовой инфляции пусть и выглядит небольшим, но для рынка это важный сигнал – ведь это уже второй месяц, когда темпы роста цен демонстрируют замедление.

Дополнительный позитивный сигнал – месячная инфляция. В мае она составила 0,7%, что ниже апрельских 0,8%.

Тем не менее главным источником инфляции остается продовольствие. Продукты за год подорожали на 10,7%, обеспечив 4,4 процентного пункта общей инфляции:

мясо и птица подорожали на 18,0%;

колбасные изделия выросли в цене на 16,9%;

яйца прибавили 16,2%;

безалкогольные напитки подорожали на 15,7%.

Для большинства казахстанцев именно эта категория формирует ощущение высокой инфляции, поскольку речь идет о товарах ежедневного спроса.

На фоне общего удорожания часть категорий показала обратную динамику.

Овощи подешевели сразу на 16,8%. Еще более заметным оказалось снижение стоимости холодной воды – на 38,8%.

Бензин остается фактором риска

Одним из самых чувствительных для экономики, по данным БНС АСПиР РК, показателей остается стоимость топлива. За год бензин подорожал на 16,0%.

Это один из самых тревожных сигналов, поскольку рост цен на топливо влияет не только на расходы автомобилистов. Подорожание бензина постепенно закладывается в стоимость доставки, логистики и транспортных услуг, а значит, способно поддерживать дальнейший рост цен по широкому кругу товаров.

Жилье и услуги

Платные услуги в целом выросли на 8,7%. Однако внутри этой категории сохраняются чувствительные для населения позиции:

аренда жилья подорожала на 13,3%;

обслуживание и ремонт жилых помещений выросли на 11,4%.

В целом май 2026 года выглядит намного спокойнее, чем май прошлого года. Общий рост цен за месяц составил 0,7% против 0,9% в мае 2025 года. Это значит, что инфляционное давление действительно немного ослабло.

Главное изменение произошло в продуктах питания. В мае этого года они подорожали всего на 0,4%, тогда как год назад рост составлял 0,9%.

Проще говоря, продуктовая корзина в мае 2026 года дорожала почти в 2 раза медленнее, чем в мае прошлого года.

Непродовольственные товары показали стабильную динамику. Рост составил 0,6% – ровно столько же, сколько и в мае 2025 года. Это говорит о том, что в этом сегменте заметного улучшения пока нет.

Самая напряженная ситуация сохраняется в сфере услуг. В мае цены здесь выросли на 1,1%. Это выше, чем в 2024 году, когда рост составлял 1,0%, и значительно выше уровня 2023 года – 0,7%. При этом и здесь есть падение: в мае прошлого года рост был 1,3%.

