Финансы

Кредиты могут подешеветь: аналитики ждут снижения ставки Нацбанка

фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:02 Фото: unsplash
Уже на ближайшем заседании 5 июня Нацбанк РК может впервые в этом году перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Если прогноз аналитиков оправдается, это станет сигналом к постепенному удешевлению кредитов и завершению периода рекордно высоких ставок по депозитам, сообщает Zakon.kz.

Насколько может быть снижена ставка

При этом сценарий пока не выглядит однозначным: сам рынок в основном закладывает сохранение ставки на текущем уровне, а дальнейшие решения будут зависеть от инфляции и курса тенге.

Так, аналитики Goldman Sachs (одного из крупнейших мировых инвестиционных банков) ожидают снижения базовой ставки на 0,5 п.п. – с 18% до 17,5%.

Как отмечают специалисты, основанием для возможного снижения стали сразу 3 фактора: замедление инфляции, укрепление национальной валюты и более слабая экономическая активность в первом полугодии.

Все решат данные по инфляции

После апрельского скачка цен решение Нацбанка фактически зависит от статистики за май.

По оценке Goldman Sachs, годовая инфляция в мае могла замедлиться до 10,4% против 10,6% месяцем ранее. Консенсус-прогноз рынка при этом предполагает сохранение показателя на уровне 10,6%, отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов.

Если ожидания подтвердятся, это станет аргументом в пользу начала снижения ставки уже на заседании 5 июня.

Логика здесь проста: базовая ставка – это основной инструмент Нацбанка для борьбы с инфляцией. Чем она выше, тем дороже кредиты и тем слабее потребительский спрос. Это охлаждает экономику и помогает сдерживать рост цен.

С октября 2025 года ставка удерживается на уровне 18%. В последний раз регулятор подтверждал этот уровень 24 апреля 2026 года, сохранив жесткую денежно-кредитную политику на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. История последних решений отражена в официальной статистике Нацбанка (см. таблицу).

базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:02

Фото: Zakon.kz

Тенге дает Нацбанку пространство для маневра

Еще один фактор, который работает в пользу смягчения, – курс тенге. Хотя национальная валюта частично отыграла апрельское укрепление, она все еще остается примерно на 15% сильнее по сравнению с октябрем прошлого года.

Сильный тенге снижает стоимость импорта, а значит, уменьшает давление на внутренние цены.

Goldman Sachs ожидает, что в ближайшие месяцы курс будет находиться в диапазоне 460-480 тенге за доллар, при этом ближе ко второй половине года возможен сдвиг к верхней границе коридора.

Население стало спокойнее смотреть на рост цен

Дополнительный аргумент – заметное снижение инфляционных ожиданий. По данным опроса Нацбанка, ожидания домохозяйств по инфляции на 12 месяцев вперед снизились с 14,6% в марте до 12,4% в апреле.

Параллельно аналитики скорректировали и ожидания по дальнейшей траектории ставки:

  • 2026 год – 16%;
  • 2027 год – 12,8%;
  • 2028 год – 10,6%.

При этом нейтральная ставка, при которой денежно-кредитная политика не стимулирует и не сдерживает экономику, оценивается в 9,8%. Это означает, что даже при снижении политика Нацбанка еще долго будет оставаться жесткой.

Банки уже начали готовиться

Первые признаки подготовки финансового рынка к возможному смягчению уже появились.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов констатирует: в мае банки начали пересматривать условия по тенговым депозитам: часть игроков сохранила ставки без изменений, другие провели выборочную корректировку.

Единого тренда пока нет, однако сам факт пересмотра условий показывает, что рынок готовится к возможному развороту политики.

Для вкладчиков это может означать постепенное завершение периода сверхдоходных депозитов, а для заемщиков – перспективу более доступных кредитов.

Снижение будет осторожным

Даже если 5 июня ставка будет снижена, рассчитывать на быстрый цикл удешевления денег не стоит, пишут в Goldman Sachs.

"Мы полагаем, что Нацбанк будет действовать крайне осторожно из-за сохраняющихся рисков: возможного ускорения бюджетных расходов, роста тарифов на энергоресурсы и сохраняющегося инфляционного давления".Goldman Sachs

Поэтому базовый сценарий предполагает снижение всего на 2 п.п. до конца года – до 16%.

От себя добавим, что экономика Казахстана выросла на 3,6% в первом квартале, поддерживаемая активной деятельностью в строительстве, транспорте, производстве и торговле. И хотя регулятор сигнализировал о готовности рассмотреть возможность снижения ставок в будущих решениях, если текущие тенденции сохранятся, было не раз подчеркнуто, что необходимо больше доказательств устойчивого снижения инфляции.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
