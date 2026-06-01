Финансы

Тенге ослаб к доллару на 5,1% – Нацбанк подвел итоги мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 16:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 1 июня 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) предоставила ежемесячное информационное сообщение по валютному рынку страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам мая курс тенге ослаб на 5,1% – до 486,51 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 394 млн долларов до 392 млн долларов. Общий объем торгов составил 6,7 млрд долларов.

"Объем продаж валюты из Национального фонда в мае составил 500 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 7,5% от общего объема торгов, или около 29,4 млн долларов в день".Пресс-служба НБК

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 200 до 300 млн долларов.

"В рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета".Пресс-служба НБК

Отмечается, что валютные интервенции в мае Нацбанком не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 410 млн долларов".Пресс-служба НБК

Также сообщается, что в связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40% Нацбанк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 878,5 млн долларов, или около 13% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

Ранее сообщалось, что на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,96 тенге, поднявшись еще на 2,45 тенге.

