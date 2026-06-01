Курс доллара продолжил рост на торгах 1 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,96 тенге, поднявшись еще на 2,45 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,86 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,29 тенге (+0,66).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489-491,5 тенге, евро – по 569-574 тенге, рубли – по 6,57-6,69.
Мировые цены на нефть растут на торгах 1 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 3,5%, до 94,31 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 3,98%, до 90,84 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,95 тенге, евро – 565,74 тенге, рубля – 6,83 тенге.
