Курс доллара продолжил рост на торгах 1 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,96 тенге, поднявшись еще на 2,45 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,86 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,29 тенге (+0,66).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489-491,5 тенге, евро – по 569-574 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Мировые цены на нефть растут на торгах 1 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 3,5%, до 94,31 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 3,98%, до 90,84 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,95 тенге, евро – 565,74 тенге, рубля – 6,83 тенге.

