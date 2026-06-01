Общество

В Алматы построят новый парк с океанариумом

океанариум, люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:38
В Алматы построят новый мегакомплекс для отдыха с океанариумом, амфитеатром и водным каналом. Об этом стало известно 1 июня 2026 года из заявления городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 гектаров в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.

Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы.

Главной особенностью комплекса, как уточнили в акимате, станет водный канал с прогулочными набережными, зонами отдыха и озелененными общественными пространствами. Вокруг водной системы сформируют современную парковую территорию, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей мегаполиса.

Особое внимание в проекте уделено семейному досугу.

"На территории комплекса планируется строительство детского центра, океанариума и музея бабочек".Пресс-служба акимата Алматы

Архитектурной доминантой парка станет башня со смотровой площадкой, откуда будет открываться панорамный вид на город и парк.

Немного ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что в шумном Алматы, где новые жилые комплексы растут быстрее деревьев, еще остаются места, будто застывшие во времени. Одно из них – парк "Желтоксан" – немного дикий, тихий и таинственный.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
