Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,96 тенге, евро – 569,49 тенге, рубля – 6,81 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 489 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 492,5 тенге, продажи – 495,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 571,2 тенге, продажи – 576,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493 тенге, продажи – 495,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 569,2 тенге, продажи – 576 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,66.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.