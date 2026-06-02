Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,96 тенге, евро – 569,49 тенге, рубля – 6,81 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 489 тенге, продажи – 496 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 492,5 тенге, продажи – 495,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 571,2 тенге, продажи – 576,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493 тенге, продажи – 495,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 569,2 тенге, продажи – 576 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,66. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

