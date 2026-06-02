Кредит и блокировка карт: к казахстанцам обратились со срочным предупреждением

2 июня 2026 года к казахстанцам обратились с предупреждением об активизировавшихся мошенниках и рассказали, что делать, если им удалось поймать вас не свою удочку, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сообщили, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и совершения телефонных звонков.

"Просим вас проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах, поскольку это может угрожать безопасности ваших персональных данных. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам", – обратились в АО.

Там также рассказали, с какой "пугалкой" могут к вам сегодня прийти мошенники и что делать, если вас удалось испугать и вы отдали код или прошли по скинутой вам ссылке.

Сообщения могут быть такого характера: "Уважаемый клиент, на ваше имя оформляется кредит в размере 1 500 000 тенге. Если это не вы, введите код подтверждения и отмените" или "Ваша банковская карта заблокирована в связи с подозрительными операциями. Срочно перейдите по ссылке и подтвердите данные".

В ведомстве предупреждают: никогда не сообщайте SMS-код!

Код SMS - это не просто цифра, это ключ к вашему банковскому приложению, аккаунту или личному кабинету.

Настоящие сотрудники банков или сотрудники госорганов не запрашивают коды по телефону.

Что делать, если вы все же перешли по подозрительной ссылке:

В преддверии летних каникул казахстанцев также просят следить внимательнее за действиями детей, которые тоже легко могут стать жертвами мошенников.