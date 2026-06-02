#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Кредит и блокировка карт: к казахстанцам обратились со срочным предупреждением

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:10 Фото: freepik
2 июня 2026 года к казахстанцам обратились с предупреждением об активизировавшихся мошенниках и рассказали, что делать, если им удалось поймать вас не свою удочку, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сообщили, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и совершения телефонных звонков.

"Просим вас проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах, поскольку это может угрожать безопасности ваших персональных данных. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам", – обратились в АО.

Там также рассказали, с какой "пугалкой" могут к вам сегодня прийти мошенники и что делать, если вас удалось испугать и вы отдали код или прошли по скинутой вам ссылке.

Сообщения могут быть такого характера: "Уважаемый клиент, на ваше имя оформляется кредит в размере 1 500 000 тенге. Если это не вы, введите код подтверждения и отмените" или "Ваша банковская карта заблокирована в связи с подозрительными операциями. Срочно перейдите по ссылке и подтвердите данные".

В ведомстве предупреждают: никогда не сообщайте SMS-код!

Код SMS - это не просто цифра, это ключ к вашему банковскому приложению, аккаунту или личному кабинету.

Настоящие сотрудники банков или сотрудники госорганов не запрашивают коды по телефону.

графика о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:10

Фото: АО "НИТ"

Что делать, если вы все же перешли по подозрительной ссылке:

графика о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:10

Фото: АО "НИТ"

графика о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:10

Фото: АО "НИТ"

В преддверии летних каникул казахстанцев также просят следить внимательнее за действиями детей, которые тоже легко могут стать жертвами мошенников. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
17:50, 20 июня 2025
Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
15:15, 17 сентября 2025
Требуют срочно погасить "задолженность": к казахстанцам обратился Минюст
Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
13:46, 18 февраля 2026
Со срочным предупреждением по поводу счетов за комуслуги обратились к алматинцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
11:46, Сегодня
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
Видео матча Узбекистан - Канада
11:24, Сегодня
Появилось видео товарищеского матча, в котором Узбекистан всухую проиграл Канаде
Александр Усик
11:14, Сегодня
Александр Усик может подраться с чемпионом мира Кабайелем по "принуждению" WBC
Защитник &quot;Леванте&quot; Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
10:41, Сегодня
Защитник "Леванте" Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: