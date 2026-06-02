Финансы

Конец эпохи доллара: как тенге выиграл битву за доверие

02.06.2026 16:25
10 лет назад, в начале 2016 года, лишь 20 тенге из каждых 100 тенге сбережений населения хранились в национальной валюте. Сегодня более 80 тенге из каждых 100 находятся на тенговых депозитах. Как произошел поворот в поведении вкладчиков, в материале Zakon.kz.

В 2016 году доллар был безоговорочным фаворитом

Сегодня трудно представить, но еще 10 лет назад для большинства казахстанцев выбор между тенге и долларом фактически не стоял.

После девальваций 2014 и 2015 годов население массово переводило сбережения в иностранную валюту. По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в начале 2016 года доля розничных тенговых депозитов составляла всего 21%.

"В начале 2016 года, когда население испытывало кризис доверия к тенге после девальваций 2014-2015 годов, доля розничных тенговых депозитов составляла 21%".КФГД

Статистика Нацбанка показывает тот же тренд. В январе 2016 года уровень долларизации депозитов достиг максимальных 69,9%. Проще говоря, почти 70 тенге из каждых 100 тенге, размещенных на депозитах, хранились в иностранной валюте.

Так что тогда это был вопрос не доходности, а безопасности. После двух девальваций подряд доллар воспринимался как единственный надежный способ сохранить накопления.

Что такое дедолларизация?

В исследовании МВФ прямо сказано:

"Сегодня в мире 47 стран имеют долю валютных депозитов свыше 30% от общего объема вкладов – это порог, который используется для отнесения экономики к высоко долларизированным".МВФ

Далее следует добавление.

"Критерием успешной дедолларизации считается снижение доли валютных депозитов до 20% и удержание ее ниже этого уровня".МВФ

Таким образом, по критериям МВФ, Казахстан в 2016 году относился к числу высоко долларизированных экономик, поскольку доля валютных депозитов более чем вдвое превышала порог в 30%.

Как началась битва за деньги вкладчиков

Переломным для рынка стал именно 2016 год. В январе максимальная ставка по валютным депозитам была снижена с 3% до 2%. Одновременно начали действовать меры, направленные на повышение привлекательности тенговых вкладов.

Однако главный эффект дали не административные решения, а изменение ожиданий населения.

Весной 2016 года произошли важные изменения.

"В феврале-июне 2016 года на фоне роста цены на нефть тенге начал тенденцию к укреплению, и девальвационные ожидания населения снизились".Нацбанк РК

Изменение настроений быстро отразилось на поведении людей. По данным регулятора, за февраль-июнь 2016 года население продало через обменные пункты почти 1 млрд долларов.

Одновременно начала снижаться и долларизация депозитов. Если в январе она достигала 69,9%, то к июню опустилась до 57,6%, а к концу года – до 54,6%.

Через 10 лет ситуация перевернулась

Сегодня статистика выглядит так, словно речь идет о другой стране.

По итогам апреля 2026 года объем депозитов физических лиц в тенге достиг 22,2 трлн тенге. Для сравнения, валютные вклады населения составили 4,4 трлн тенге.

Если в начале 2016 года на тенговые депозиты приходилось лишь 19,9% всех вкладов населения, то сегодня этот показатель вырос до 83,3%.

Особенно показательно, где казахстанцы хранят долгосрочные накопления.

  • На срочных депозитах в тенге находится 17,7 трлн тенге против 4,6 трлн тенге в иностранной валюте.
  • Еще красноречивее выглядят сберегательные вклады. В тенге население держит 2,65 трлн тенге, тогда как в валюте – лишь 27 млрд тенге.

Фактически самые длинные деньги населения сегодня находятся именно в национальной валюте.

Почему доллар начал проигрывать

Одной лишь стабилизацией курса такие изменения объяснить невозможно. За прошедшие годы изменилось отношение людей к самим сбережениям. Если после девальваций вкладчики готовы были жертвовать доходностью ради валютной защиты, то со временем на первый план вышел другой вопрос – насколько выгодно хранить деньги в долларах.

Экономист Руслан Султанов считает, что дедолларизация прежде всего связана с психологическим настроем.

"Дедоларизация – это про доверие. Если раньше доллар воспринимался как тихая гавань, куда население уходило при любой неопределенности, то сегодня тенге стал основной валютой сбережений для большинства вкладчиков".Руслан Султанов

На это повлияли сразу несколько факторов:

  • более высокая доходность тенговых депозитов,
  • система гарантирования вкладов,
  • постепенная адаптация населения к плавающему курсу,
  • и в целом более зрелое понимание того, что расходы большинства домохозяйств все равно номинированы в тенге.

Так что главный итог последних 10 лет заключается не только в снижении долларизации. Гораздо важнее то, что изменилось поведение самих вкладчиков. Если судить по структуре депозитов, тенге стал не только валютой зарплат и расчетов, но и основной валютой накоплений.



