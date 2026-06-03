Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 493,15 тенге, евро – 574,17 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 489 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 568 тенге, продажи – 573,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489,2 тенге, продажи – 491,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567 тенге, продажи – 573,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.