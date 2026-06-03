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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 493,15 тенге, евро – 574,17 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 565 тенге, продажи – 575 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 489 тенге, продажи – 491,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 568 тенге, продажи – 573,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489,2 тенге, продажи – 491,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567 тенге, продажи – 573,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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