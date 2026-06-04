Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,31 тенге, евро – 568,33 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 563 тенге, продажи – 573 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 485,4 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 567,4 тенге, продажи – 569,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,2 тенге, продажи – 488,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 562,5 тенге, продажи – 568,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,51.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.