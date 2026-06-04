Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,31 тенге, евро – 568,33 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 563 тенге, продажи – 573 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 485,4 тенге, продажи – 488 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 567,4 тенге, продажи – 569,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,2 тенге, продажи – 488,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 562,5 тенге, продажи – 568,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,51. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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