Доллар идет к 500 тенге: каким будет курс на новой неделе

В сезон отпусков курс доллара имеет большое значение для казахстанцев, особенно если поездка за границу уже запланирована. Какие изменения ждут валютный рынок Казахстана, выяснял Zakon.kz.

Тенге ищет новую точку равновесия

На 15 июня официальный курс доллара, установленный Нацбанком РК, составляет 489,33 тенге. На международном валютном рынке Forex американская валюта торгуется около 490,7 тенге. В обменных пунктах средний курс покупки достиг 491,8 тенге, продажи – 494 тенге.

Чтобы понять, чего ждать дальше, стоит посмотреть на события прошлой недели. По данным экономиста Руслана Султанова, она прошла под знаком повышенной волатильности. Если начале средневзвешенный курс составлял 484,8 тенге за доллар, то завершились торги на уровне 489,3 тенге. Амплитуда колебаний составила 5,4 тенге, а средний курс за неделю сложился на уровне 488,1 тенге за доллар.

При этом торговая активность оставалась высокой. Среднедневной объем операций достиг 357,9 млн долларов.

Нефть резко изменила настроения

Однако, на прошлой неделе давление на тенге усилилось из-за ухудшения внешней конъюнктуры. Цена нефти Brent снизилась с 94,3 до 87,8 доллара за баррель.

Ситуация изменилась еще сильнее сегодня, 15 июня, после сообщений о соглашении между США и Ираном. На этом фоне стоимость Brent опустилась до 83,5 доллара за баррель. Одновременно инвесторы начали активно возвращаться в американские активы. Индекс S&P 500 за короткий период вырос с 7270 до 7367 пунктов (Подробнее читайте в нашем материале "Цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном").

По мнению Руслана Султанова, для Казахстана такое развитие событий выглядит неблагоприятным сразу по двум причинам.

"Во-первых, более низкие цены на нефть означают сокращение будущих валютных поступлений экспортеров. Во-вторых, часть капитала может перетекать на рынок США, поддерживая американскую валюту по отношению к валютам развивающихся стран". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Почему давление на тенге может сохраниться

Дополнительную нагрузку на национальную валюту создают и внутренние процессы.

Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, летом традиционно растет спрос на доллары со стороны населения и бизнеса. Одновременно снижается объем валюты, поступающей на биржу. Такое сочетание обычно работает против тенге.

"Эти факторы носят преимущественно краткосрочный характер, тогда как дальнейшая динамика курса будет во многом зависеть от нефтяных котировок, объемов предложения со стороны операций НБРК и решений монетарного регулятора по денежно-кредитной политике". АФК

Согласно опросу АФК, уже в июле курс доллара может достигнуть 498,5 тенге. Более долгосрочные ожидания также ухудшились. Если месяц назад эксперты прогнозировали через год курс на уровне 513,4 тенге, то теперь называют отметку 518,9 тенге за доллар.

А что думает компьютер?

Похожие выводы делает и математическая модель Prognozex.

Расчет на вторую половину июня предполагает плавный рост курса американской валюты практически без серьезных откатов. Минимальное значение периода модель видит на уровне 487,2 тенге за доллар, а максимальное – 498,3 тенге к 29-30 июня.

Согласно расчетам, уже к 23 июня курс может подняться до 496,8 тенге. В последнюю неделю месяца модель закладывает движение к психологически важной отметке 500 тенге, хотя формально прогноз останавливается немного ниже этого уровня.

Важно учитывать, что речь идет о математическом сценарии, основанном на текущих вводных данных, а не о гарантированном развитии событий.

Мнение финансиста

Финансовый консультант Арсен Темирбаев также считает, что ближайшие дни для тенге будут непростыми.

"Основным фактором давления на национальную валюту выступит резкое снижение мировых цен на нефть до уровня 80-82 долларов за баррель на фоне ожиданий подписания соглашения между США и Ираном". Арсен Темирбаев

По его оценке, доллар может обновить локальный максимум. Наиболее вероятным диапазоном на ближайшие дни он считает 492-496 тенге за доллар. При этом эксперт не ожидает резкого ослабления национальной валюты.

"При сохранении давления курс зафиксируется в коридоре 490-496 тенге без резких обвалов благодаря возможным сглаживающим интервенциям или обязательным продажам валютной выручки квазигосударственного сектора". Арсен Темирбаев

Одним словом, несмотря на различия в методиках оценки, большинство прогнозов указывает в одном направлении. Наиболее вероятным сценарием выглядит постепенное движение доллара в сторону 495 тенге с сохранением рисков дальнейшего роста. Если цены на нефть останутся под давлением, а внешний фон не улучшится, отметка в 500 тенге может оказаться значительно ближе, чем предполагалось еще несколько недель назад.

Ранее мы рассказали о том, какой прогноз для Казахстана сделали экспернты Всемирного экономического форума.