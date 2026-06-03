Платежные организации первой категории: что изменится на платежном рынке страны?

Депутаты Мажилиса Парламента во втором чтении приняли поправки сразу в два законопроекта, которые изменят платежный рынок Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Платежные организации смогут оказывать часть банковских операций: открывать текущие счета юридическим лицам, осуществлять переводы, подключаться к платежным системам Нацбанка и эмитировать электронные деньги. Ожидается, что это усилит конкуренцию и снизит стоимость финансовых услуг.

Сегодня на платежном рынке страны две категории игроков – банки второго уровня и платежные организации. При этом последних существенно больше – уже более 130 зарегистрированных субъектов. Согласно официальной статистике, их обороты за последние несколько существенно выросли: с 1,5 трлн тенге в 2018 году до порядка 10 трлн тенге в 2025 году. Такой многократный рост делает сектор небанковских провайдеров платежных услуг значимым расчетным каналом.

Однако до принятия поправок в законопроекты "О кредитной рейтинговой деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов" платежные организации были в неконкурентной позиции. Они не имели доступа к платежной инфраструктуре, оказывали услуги населению и бизнесу через банки, полноценной конкуренции с банковским сектором не было.

Теперь операционная независимость от банковской инфраструктуры позволит полноценно конкурировать и предоставлять широкий спектр платежных услуг казахстанцам, кроме депозитов и кредитования.

Платежные организации первой категории будут осуществлять деятельность на основании лицензии регулятора, а контроль и надзор за данными субъектами также будет осуществлять главный банк Казахстана.

Согласно принятым законодательным поправкам, новых игроков платежного рынка ждут усиленные регуляторные требования. Они вполне соразмерны с банковскими стандартами в части управления рисками, комплаенса и защиты средств клиентов: минимальный размер уставного и собственного капитала должен значительно превышать размер капитала у действующих платежных организаций, высокие коэффициенты левериджа и ликвидности, оценивающие безопасность и устойчивость бизнеса. Плюс предоставление финансовой отчетности, ежегодный внешний аудит, требования к системе управления рисками и информационной безопасности.

Все требования, установленные к организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, будут распространяться и на новых игроков. Средства заказчиков останутся под защитой, ведь законодательно установлено требование по сегрегации финансов клиентов на отдельных счетах, которые будут размещаться на корреспондентском счете в Национальном банке и постоянно мониториться им же.

Важный нюанс – платежным организациям запрещено привлекать депозиты и кредитовать население и бизнес, эти функции в полном объеме сохранятся за банками второго уровня.

В первую категорию попадут только те платежные организации, которые соответствуют усиленным требованиям, остальные автоматически будут переведены во вторую категорию.

Как показывает международная практика, такая модель регулирования позволит усилить конкуренцию на рынке, сделать платежные услуги и переводы дешевле и доступнее, ускорить международные переводы и стимулировать развитие цифровых финансовых сервисов.

Введение платежных организаций первой категории позволит обеспечить условия для развития конкуренции на платежном рынке, а также предоставить доступ населению и бизнесу к платежным сервисам, снизить стоимость отдельных платежных услуг, прежде всего, переводов и микроплатежей.

Кроме того, внедрение данного субъекта платежного рынка позволит расширить каналы обслуживания новых, инновационных сегментов рынка платежей, включая оказание платежных услуг с цифровыми финансовыми активами, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины).