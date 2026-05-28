Пристальнее следить за оборотом металлических отходов будут в Казахстане

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года во втором чтении приняли поправки по вопросам развития машиностроения, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Мажилиса Мукаш Искандиров, законопроект был одобрен в первом чтении 21 мая 2026 года.

"Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере машиностроения в части повышения инвестиционной привлекательности отечественного машиностроения, конкурентоспособности отечественных производителей, улучшения технологического процесса производства и в последующем обеспечения роста внутристрановой ценности", – сказал Искандиров.

Закон направлен на:

внедрение института промышленных кластеров, подлежащих государственной поддержке, направленного на кооперационный принцип производства с участием малых и средних предприятий всех регионов страны;

повышение эффективности функционирования специальных экономических зон, включая установление встречных обязательств, направленных на применение товаров казахстанского происхождения в период строительства промышленно-инновационных проектов, а также использование отечественного сырья и материалов в производимой продукции;

регулирование оборота лома и отходов черных и цветных металлов;

внедрение механизма оценки баланса производственных мощностей, направленного на недопустимость оказания мер государственного стимулирования новым проектам при наличии производственных мощностей, покрывающих внутренний спрос.

установление условий заключения соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам.

Также приняты поправки в целях соблюдения норм действующего законодательства, уточнения редакции и соблюдения требований юридической техники.

