Лишать лицензии нотариусов в Казахстане станет проще

Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли поправки по вопросам нотариальной деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Дмитрий Колода, поправки вносятся для решения ряда системных вопросов.

"Это обеспечение дополнительных гарантий защиты прав граждан при оказании юридической помощи частными нотариусами, в том числе обеспечение надлежащего уведомления должника, повышение эффективности, прозрачности и правовой определенности института исполнительной надписи, усиление механизмов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности, а также ответственности нотариусов", – сказал Колода.

В целях повышения прозрачности и объективности совершения исполнительных надписей предусмотрены нормы по дальнейшей цифровизации нотариальных действий и совершенствованию работы Единой нотариальной информационной системы. Одновременно расширяется перечень оснований для приостановления и лишения лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, в том числе за нарушения законодательства о персональных данных и факты передачи электронной цифровой подписи третьим лицам.

Кроме того, депутатами поддержаны поправки, направленные на совершенствование системы корпоративного управления нотариального сообщества.

"В частности, вводятся ограничения по срокам полномочий председателей Республиканской нотариальной палаты и территориальных нотариальных палат. Также устанавливаются сроки полномочий председателей дисциплинарных комиссий нотариата. При этом законопроектом предусмотрены переходные положения, исключающие возможность обнуления ранее истекших и текущих сроков полномочий. Таким образом, при исчислении предельного срока нахождения в должности будут учитываться сроки, отработанные до введения соответствующих ограничений", – отметил депутат.

По его словам, принятие указанных поправок направлено на обеспечение принципов сменяемости руководства, повышение подотчетности органов нотариального самоуправления.

В целях защиты прав граждан и совершенствования процесса совершения исполнительской надписи принята норма, обязывающая взыскателя предоставить нотариусу письменное признание должника о неисполнении обязательства.

Ранее были внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами.