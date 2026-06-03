#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Лишать лицензии нотариусов в Казахстане станет проще

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:12 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли поправки по вопросам нотариальной деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Дмитрий Колода, поправки вносятся для решения ряда системных вопросов.

"Это обеспечение дополнительных гарантий защиты прав граждан при оказании юридической помощи частными нотариусами, в том числе обеспечение надлежащего уведомления должника, повышение эффективности, прозрачности и правовой определенности института исполнительной надписи, усиление механизмов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности, а также ответственности нотариусов", – сказал Колода.

В целях повышения прозрачности и объективности совершения исполнительных надписей предусмотрены нормы по дальнейшей цифровизации нотариальных действий и совершенствованию работы Единой нотариальной информационной системы. Одновременно расширяется перечень оснований для приостановления и лишения лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, в том числе за нарушения законодательства о персональных данных и факты передачи электронной цифровой подписи третьим лицам.

Кроме того, депутатами поддержаны поправки, направленные на совершенствование системы корпоративного управления нотариального сообщества.

"В частности, вводятся ограничения по срокам полномочий председателей Республиканской нотариальной палаты и территориальных нотариальных палат. Также устанавливаются сроки полномочий председателей дисциплинарных комиссий нотариата. При этом законопроектом предусмотрены переходные положения, исключающие возможность обнуления ранее истекших и текущих сроков полномочий. Таким образом, при исчислении предельного срока нахождения в должности будут учитываться сроки, отработанные до введения соответствующих ограничений", – отметил депутат.

По его словам, принятие указанных поправок направлено на обеспечение принципов сменяемости руководства, повышение подотчетности органов нотариального самоуправления.

В целях защиты прав граждан и совершенствования процесса совершения исполнительской надписи принята норма, обязывающая взыскателя предоставить нотариусу письменное признание должника о неисполнении обязательства.

Ранее были внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов
11:12, 21 мая 2026
В Казахстане усиливают ответственность нотариусов – принят законопроект
Күзет, кузет, охрана, охранник, охранники, охранное агенство
11:54, 10 декабря 2025
Новая обязанность появится у владельцев оружия в Казахстане
Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом
13:43, 28 мая 2026
Пристальнее следить за оборотом металлических отходов будут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Логан Дэй
12:14, Сегодня
Новичок "Барыса" Дэй записал видеообращение для хоккейных фанатов из Астаны
Ходар о поражении от Зверева на РГ
11:56, Сегодня
Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения от Александра Зверева на "Ролан Гаррос"
Жалгас Жумагалиев
11:40, Сегодня
Два самбиста из Казахстана провалили допинг-контроль на элитном турнире
&quot;Сабах&quot; Покатилова проведёт УТС в Австрии
11:31, Сегодня
"Сабах" Покатилова проведёт УТС в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: