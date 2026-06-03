Доллар и рубль подешевели на торгах 3 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,31 тенге, снизившись на 3,44 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,68 тенге (-0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,25 тенге (-0,83).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,6-491,2 тенге, евро – по 567,8-573,1 тенге, рубли – по 6,47-6,61.
Мировые цены на нефть растут на торгах 3 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,64%, до 98,53 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 2,84%, до 96,42 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,15 тенге, евро – 574,17 тенге, рубля – 6,77 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июня, можно здесь.