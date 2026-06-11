Доллар еще немного подешевел на торгах 11 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,76 тенге, снизившись на 0,8 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,77 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,99 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488-490 тенге, евро – по 562,7-569 тенге, рубли – по 6,55-6,67.

Мировые цены на нефть растут на торгах 11 июня.

Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,59%, до $94,58 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 1,90%, до $91,74 за баррель. В начале торговой сессии фьючерсы на американскую нефть росли более чем на $3.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,59 тенге, евро – 564,37 тенге, рубля – 6,79 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 июня, можно здесь.