Доллар еще немного подешевел на торгах 11 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,76 тенге, снизившись на 0,8 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,77 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,99 тенге (-0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488-490 тенге, евро – по 562,7-569 тенге, рубли – по 6,55-6,67.
Мировые цены на нефть растут на торгах 11 июня.
Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,59%, до $94,58 за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 1,90%, до $91,74 за баррель. В начале торговой сессии фьючерсы на американскую нефть росли более чем на $3.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,59 тенге, евро – 564,37 тенге, рубля – 6,79 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 июня, можно здесь.