У казахстанцев остался один день, чтобы гарантированно открыть депозит под 20%

5 июня Нацбанк Казахстана примет очередное решение по базовой ставке. Часть аналитиков ожидает ее снижения уже на ближайшем заседании. Если это произойдет, нынешние предложения банков с доходностью до 20-20,5% годовых могут постепенно уйти с рынка, сообщает Zakon.kz.

Почему все смотрят на решение Нацбанка

Базовая ставка определяет стоимость денег в экономике. Когда она растет, банкам становится дороже привлекать ресурсы, но одновременно они готовы платить вкладчикам более высокое вознаграждение. Когда ставка снижается, начинается обратный процесс.

Именно поэтому каждое решение Нацбанка внимательно отслеживают не только банкиры и инвесторы, но и обычные вкладчики. Изменение базовой ставки (сегодня – 18%) не приводит к пересмотру депозитных условий в один день, однако задает направление всему рынку.

Сегодня многие казахстанские банки предлагают по отдельным продуктам доходность от 18% до 20,5% годовых.

Такие ставки стали следствием периода высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики. Однако сами участники рынка уже допускают, что пик доходности депозитов может остаться позади.

Как работает фиксация высокой ставки

Для вкладчиков важна одна особенность депозитов. Если вклад открыт сегодня под определенный процент, банк не может снизить доходность по уже действующему договору только потому, что изменились рыночные условия.

"Если вы уже разместили депозит, то ставка по нему не изменится до окончания срока вклада или до пролонгации". Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Именно поэтому многие рассматривают открытие или пополнение депозита до решения Нацбанка как возможность зафиксировать текущую доходность на несколько месяцев вперед.

Наиболее высокие ставки сейчас сосредоточены в краткосрочных вкладах сроком на 3-6 месяцев. Именно на этом участке банки ведут наиболее активную конкуренцию за средства населения.

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, наиболее высокую реальную доходность за последний год обеспечивали именно срочные и сберегательные вклады на короткие сроки с последующим грамотным продлением.

В среднем такая стратегия позволяла получить около 18,5% годовых, что превышало текущий уровень инфляции на 8,1%.

Высокий процент почти всегда связан с ограничениями

Однако ставка сама по себе не должна быть единственным критерием выбора.

Одни из самых привлекательных предложений на рынке относятся к сберегательным вкладам. Именно по ним сегодня доступны ставки до 20-20,5% годовых. Но вместе с повышенной доходностью вкладчик получает и дополнительные ограничения.

Если деньги понадобятся раньше срока, частично снять средства со сберегательного вклада нельзя. При досрочном расторжении договора начисленное вознаграждение не может превышать 0,1% за весь период размещения денег. Кроме того, ожидание выдачи средств составит не менее 30 календарных дней.

По срочным вкладам условия мягче, однако и здесь вознаграждение при досрочном снятии чаще всего существенно снижается.

Поэтому при выборе депозита важно обращать внимание не только на рекламную ставку, но и на вид вклада, условия досрочного снятия и сроки получения денег.

Ловушка автопролонгации

Еще один риск возникает уже после открытия депозита. По данным КФГД, в апреле 2026 года 42% привлечения депозитов физических лиц в тенге было обеспечено за счет ранее открытых и автоматически продленных вкладов.

На первый взгляд автопролонгация выглядит удобной услугой. Однако именно в этот момент банк может изменить ставку по депозиту.

Статистика показывает, что в апреле по 27% продленных вкладов ставка вознаграждения изменилась. По отдельным депозитным продуктам доходность после продления оказалась заметно ниже, чем по новым вкладам.

Например, по сберегательным депозитам на 6 месяцев с правом пополнения средневзвешенная ставка при продлении составляла 18%, тогда как новые вкладчики могли открыть аналогичный депозит под 20%.

Поэтому эксперты рекомендуют заранее проверять условия автопролонгации и не оставлять этот вопрос без внимания.

Стоит ли спешить?

Решение Нацбанка еще не принято, поэтому говорить о неизбежном снижении ставок по депозитам пока преждевременно. Однако первые признаки разворота на депозитном рынке уже появились.

По данным Нацбанка, средняя ставка по новым тенговым депозитам снизилась с 15,3% в январе до 14,8% в апреле. То есть рынок постепенно отходит от пиковых значений, которые наблюдались в начале года.

При этом отдельные банки все еще предлагают краткосрочные вклады с доходностью до 20-20,5% годовых. Поэтому даже на фоне постепенного снижения ставок депозиты остаются одним из самых доходных и понятных инструментов сбережений для населения.

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