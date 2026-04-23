Общество

Топ-6 простых правил, которые должны знать казахстанцы при использовании кредитной карты

фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 13:06 Фото: freepik
Сегодня, 23 апреля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как пользоваться кредитной картой безопасно и выгодно, сообщает Zakon.kz.

В АРРФР напомнили, что кредитная карта позволяет оплачивать покупки за счет банка, фактически предоставляя краткосрочный заем.

"Чтобы избежать излишних затрат, важно вернуть деньги в установленный срок. Правильное использование кредитной карты поможет сэкономить и избежать финансовых рисков", – подчеркнули в агентстве и перечислили топ-6 важных и простых правил.

1. Погашайте задолженность в грейс-период

Грейс-период – это срок (обычно 30-60 дней), в течение которого можно вернуть потраченные деньги без процентов.

Главное правило – погашать долг до его окончания. Например, если грейс-период заканчивается 25-го числа, важно внести всю сумму до этой даты, иначе банк начнет начислять проценты.

2. Избегайте снятия наличных с кредитной карты

Снятие наличных с кредитной карты – невыгодная операция.

Банки берут комиссию и сразу начисляют проценты без льготного периода. Используйте кредитную карту только для безналичных платежей.

3. Не переводите деньги с кредитной карты

Переводы на другие карты обычно не подпадают под грейс-период, а значит, проценты начисляются с первого дня.

Если нужно отправить деньги, лучше использовать дебетовую карту или другие способы.

4. Используйте бонусные программы

Банки предлагают кэшбек, скидки и бонусные программы.

Оплачивая покупки кредитной картой, можно получать возврат части средств или накапливать баллы. Однако важно учитывать условия начисления бонусов.

5. Обеспечьте безопасность карты

  • Не передавайте данные карты третьим лицам;
  • Используйте сложные PIN-коды и пароли;
  • Подключите SMS-уведомления, чтобы отслеживать все операции;
  • Оплачивайте покупки только на проверенных сайтах;
  • При утере карты сразу блокируйте ее через банк.

6. Планируйте крупные покупки

Если вы планируете крупную покупку, лучше совершить ее в начале расчетного периода, чтобы у вас было больше времени на погашение задолженности без процентов.

Материал по теме

Расходы казахстанцев растут быстрее, чем доходы – аналитики

Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточают правила выдачи потребкредитов и вводят новые ограничения по долгам. О том, кому теперь сложнее получить заем и как это скажется на экономике, можете узнать по ссылке.

Читайте также
В Алматы начнут масштабные работы на газопроводе: что нужно знать жителям
14:39, Сегодня
В Алматы начнут масштабные работы на газопроводе: что нужно знать жителям
Простые ошибки, из-за которых казахстанцы рискуют потерять деньги в мобильном банкинге
12:01, 18 марта 2026
Простые ошибки, из-за которых казахстанцы рискуют потерять деньги в мобильном банкинге
Что должны знать казахстанцы о комиссиях страховых агентов при оформлении займа
11:51, 01 августа 2025
Что должны знать казахстанцы о комиссиях страховых агентов при оформлении займа
Рыбакина может превзойти Соболенко и стать первой ракеткой мира: в Европе оценили шансы
15:04, Сегодня
Рыбакина может превзойти Соболенко и стать первой ракеткой мира: в Европе оценили шансы
Арман Царукян "принизил" Илию Топурию, упомянув Ислама Махачева
14:45, Сегодня
Арман Царукян "принизил" Илию Топурию, упомянув Ислама Махачева
Казахстанские ватерполистки поборются за "золото" пляжных Азиатских игр в Китае
14:27, Сегодня
Казахстанские ватерполистки поборются за "золото" пляжных Азиатских игр в Китае
"Звезда недели": женская теннисная ассоциация отметила успех Елены Рыбакиной
14:00, Сегодня
"Звезда недели": женская теннисная ассоциация отметила успех Елены Рыбакиной
