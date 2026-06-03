Как уменьшить переплату по кредиту: главные ошибки, которые стоят денег

Для многих казахстанцев кредит стал такой же частью повседневной жизни, как банковская карта или депозит. Но даже опытные заемщики нередко допускают ошибки, из-за которых переплачивают банку больше, чем могли бы. О том, как правильно использовать досрочное погашение, в материале Zakon.kz.

Всегда ли выгодно гасить кредит досрочно?

Ставки по потребительским кредитам в Казахстане сегодня нередко превышают 25-30% годовых. На этом фоне все больше заемщиков рассматривают досрочное погашение как способ снизить долговую нагрузку и сократить переплату банку. Однако, как отмечает финансист, кандидат экономических наук, эксперт Айгерим Ильясова, досрочное погашение не всегда оказывается лучшим решением.

По ее словам, распространено мнение, что любое досрочное внесение денег автоматически приносит выгоду. Однако это зависит от условий займа. Если кредит оформлен по льготной государственной программе с невысокой процентной ставкой, торопиться с погашением может не иметь смысла.

Оценить ситуацию поможет сравнение со ставками по депозитам.

"Если ставка по кредиту выше доходности депозита, свободные средства выгоднее направлять на досрочное погашение. Если же ставка по кредиту ниже ставки по депозиту, рациональнее разместить деньги на депозите", – объясняет эксперт.

Что нужно уточнить в банке заранее?

Перед тем как вносить досрочный платеж, финансист советует уточнить в банке несколько важных моментов.

"Прежде всего необходимо узнать минимальную сумму частичного досрочного погашения. Во многих банках она сопоставима с размером ежемесячного платежа. Например, если ежемесячный платеж составляет 50 тыс. тенге, внести досрочно 20-30 тыс. тенге может быть невозможно". Айгерим Ильясова

Также стоит проверить условия, связанные с комиссиями и штрафами. Для физических лиц действует запрет на комиссии и штрафы за досрочное погашение кредитов, выданных после 31 августа 2025 года.

Если заем был оформлен раньше, условия необходимо уточнять отдельно. В некоторых случаях комиссия не применяется уже после первых 6 месяцев кредитования. Кроме того, отдельные банки могут взимать плату за проведение операции через отделение, но не брать ее при оформлении через мобильное приложение.

Материал по теме "На вас оформили кредит": Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев

Ошибка, которая не уменьшает проценты

Одной из самых частых ошибок заемщиков эксперт называет простое пополнение счета без оформления досрочного погашения.

"Если просто внести деньги на счет, они могут учитываться как переплата и использоваться для будущих платежей по графику. При этом проценты по кредиту не уменьшаются. Чтобы получить реальную экономию, необходимо оформить именно частично-досрочное погашение", – поясняет финансист.

Если операция проводится в отделении банка, потребуется написать соответствующее заявление. При использовании мобильного приложения необходимо выбрать функцию "Частичное погашение" в разделе кредита.

Материал по теме Кому заблокируют новые кредиты с 2027 года: лимиты Нацбанка

Сократить срок или уменьшить платеж?

При частично-досрочном погашении банки, как правило, предлагают два варианта.

Первый вариант – сокращение срока кредита. Размер ежемесячного платежа остается прежним, но кредит закрывается быстрее. Именно этот вариант позволяет значительно сократить переплату по процентам.

Размер ежемесячного платежа остается прежним, но кредит закрывается быстрее. Именно этот вариант позволяет значительно сократить переплату по процентам. Второй вариант – уменьшение ежемесячного платежа. В этом случае срок кредита сохраняется, но снижается нагрузка на семейный бюджет.

"Экономия на процентах обычно оказывается меньше, зато заемщик получает больше финансовой гибкости". Айгерим Ильясова

Есть ли разница между ипотекой и потребительским кредитом?

По словам специалиста, принцип частично-досрочного погашения практически одинаков как для ипотеки, так и для потребительских кредитов.

При этом существует важное исключение. Если у человека есть пенсионные накопления сверх порога минимальной достаточности, их можно направить на досрочное погашение ипотеки в любом банке. Использовать пенсионные накопления для погашения потребительских кредитов законодательство не разрешает.

Материал по теме Кредиты могут подешеветь: аналитики ждут снижения ставки Нацбанка

Когда лучше вносить досрочный платеж?

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора даты для досрочного платежа. Часто можно услышать рекомендацию делать частично-досрочное погашение сразу после очередного платежа по графику. Действительно, в этом случае вся сумма досрочного взноса сразу уменьшает основной долг.

Однако если свободные деньги появились раньше, обычно выгоднее не ждать. После уменьшения основного долга проценты начинают начисляться уже на меньшую сумму.

"Общее правило простое: чем раньше уменьшается основной долг, тем меньше будет итоговая переплата". Айгерим Ильясова

В конце – еще об одной распространенной ошибке. Важно помнить, что ежемесячный платеж по графику и частично-досрочное погашение – это разные операции. Поэтому перед внесением досрочного платежа необходимо убедиться, что на обязательный платеж по графику также достаточно средств.

Ранее мы рассказали, что Нацбанк с 2027 года планирует ввести жесткий кредитный лимит для казахстанцев.