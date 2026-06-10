Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 490,21 тенге, евро – 566,93 тенге, рубля – 6,81 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 490,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 563,1 тенге, продажи – 569,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488,2 тенге, продажи – 490,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,5 тенге, продажи – 568,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.