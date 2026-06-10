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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 490,21 тенге, евро – 566,93 тенге, рубля – 6,81 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 490,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 563,1 тенге, продажи – 569,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488,2 тенге, продажи – 490,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,5 тенге, продажи – 568,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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