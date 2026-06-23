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Финансы

Курс доллара продолжил снижаться на торгах 23 июня

купюры доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 15:46 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,19 тенге, снизившись на 0,8 тенге. В предыдущие дни также фиксировалось его понижение.

Курс российского рубля снизился на 0,07 пункта и равен 6,53 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,72 тенге (-0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,52-488,42 тенге, евро – по 555,31-560,65 тенге, рубли – по 6,24-6,38.

Текущие цены на эталонные сорта нефти на бирже также ушли вниз на торгах 23 июня. Накануне также наблюдалась эта тенденция.

Фьючерсы на нефть Brent к 15:30 по времени Астаны подешевели на 0,18% с предыдущей сессии, до $77,34 за баррель.

WTI снизила цену на 0,23%, до $73,71 за баррель, а после закрытия составила 73,65$.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,01 тенге, евро – 557,87 тенге, рубля – 6,59 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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