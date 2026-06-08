Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июня

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Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,44 тенге, евро – 567,38 тенге, рубля – 6,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 558 тенге, продажи – 568 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 484,3 тенге, продажи – 486,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 558,8 тенге, продажи – 564,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,52 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 484,6 тенге, продажи – 486,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 558,7 тенге, продажи – 565,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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