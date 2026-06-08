Курс доллара снизился на торгах 8 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 484,78 тенге, снизившись на 2,46 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,63 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,40 тенге (-0,48).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,3-487,4 тенге, евро – по 559-564,1 тенге, рубли – по 6,40-6,52.
Мировые цены на нефть резко выросли на торгах 8 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 4,61%, до 97,38 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 4,55%, до 94,66 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,44 тенге, евро – 567,38 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 июня, можно здесь.