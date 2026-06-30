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Финансы

Курс доллара существенно снизился на торгах 30 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,72 тенге, снизившись на 4,54 тенге.

Курс российского рубля упал до 6,16 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,88 тенге (-0,62).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-481,6 тенге, евро – по 545,7-551,4 тенге, рубли – по 5,94-6,09.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 июня.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,26 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,95%, до $70,08 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,82 тенге, евро – 554,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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