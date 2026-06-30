Курс доллара существенно снизился на торгах 30 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,72 тенге, снизившись на 4,54 тенге.
Курс российского рубля упал до 6,16 тенге (-0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,88 тенге (-0,62).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-481,6 тенге, евро – по 545,7-551,4 тенге, рубли – по 5,94-6,09.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 июня.
Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,26 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,95%, до $70,08 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,82 тенге, евро – 554,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июня, можно здесь.