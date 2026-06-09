Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июня

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 484,78 тенге, евро – 558,66 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 486 тенге, продажи – 493 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 489 тенге, продажи – 491,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 563,1 тенге, продажи – 568,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489,6 тенге, продажи – 491,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563 тенге, продажи – 569,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,58. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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