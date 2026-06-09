Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 484,78 тенге, евро – 558,66 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 486 тенге, продажи – 493 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 489 тенге, продажи – 491,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 563,1 тенге, продажи – 568,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489,6 тенге, продажи – 491,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563 тенге, продажи – 569,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,58.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.