Продавцам придется уступать: квартиры на вторичном рынке дешевеют по всему Казахстану

После нескольких лет стремительного роста рынок жилья в РК становится более спокойным. В мае цены на вторичные квартиры снизились в большинстве крупных городов страны, а в ряде регионов падение за месяц превысило 2%, сообщает Zakon.kz.

"Вторичка" уходит в минус

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в мае 2026 года индекс цен на вторичное жилье по Казахстану составил 99,4% к апрелю. Это означает, что в среднем квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,6% всего за месяц.

Снижение затронуло большинство городов страны. Наиболее заметно цены просели в Караганде – за месяц жилье там подешевело на 2,2%.

Следом идут Актобе (97,9%), Петропавловск (98,0%), Конаев (98,5%) и Актау (98,6%). Во всех этих городах снижение превысило 1%.

При этом полностью отрицательной картину назвать нельзя. В отдельных регионах рынок продолжил расти. Самое заметное повышение зафиксировано в Талдыкоргане, где цены за месяц выросли на 2%. Небольшой рост также показали Кокшетау, Усть-Каменогорск и Кызылорда.

Даже Алматы и Астана показывают снижение

Охлаждение затронуло и самые дорогие рынки страны.

В Алматы индекс цен в мае составил 99,4%, что соответствует снижению на 0,6% за месяц. В Астане показатель достиг 99,6%, то есть цены снизились на 0,4%.

Для двух крупнейших рынков недвижимости это важный сигнал. Еще недавно именно Алматы и Астана задавали общий темп роста цен по стране.

Впрочем, в годовом выражении оба мегаполиса по-прежнему находятся в уверенном плюсе. По сравнению с маем прошлого года вторичное жилье в Алматы подорожало на 12,8%, а в Астане – на 12,2%.

Где квартиры стоят дороже всего

Несмотря на майское снижение, Алматы остается самым дорогим рынком вторичного жилья Казахстана. Средняя стоимость квадратного метра в южной столице достигла 742 242 тенге.

Второе место занимает Астана с показателем 725 713 тенге за квадратный метр. Замыкает тройку Атырау, где средняя цена составляет 531 872 тенге.

В число самых дорогих рынков также входят Шымкент (489 833 тенге), Конаев (489 663 тенге) и Жезказган (487 596 тенге).

Где жилье остается самым доступным

Самые низкие цены на вторичном рынке зафиксированы в Кызылорде – 241 460 тенге за квадратный метр. В Актобе средняя стоимость составляет 282 843 тенге, в Таразе – 291 355 тенге.

Таким образом, квадратный метр в Алматы сегодня стоит более чем в три раза дороже, чем в Кызылорде.

Для наглядности мы сравнили среднюю стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле и мае. Расчеты показывают, что снижение цен затронуло большинство крупных городов страны.

Караганда: -8906 тенге за кв. м.

Петропавловск: -8865 тенге.

Актобе: -8032 тенге.

Конаев: -6971 тенге.

Костанай: -5140 тенге.

Актау: -4986 тенге.

Алматы: -4725 тенге.

Жезказган: -4421 тенге.

Семей: -4114 тенге.

Шымкент: -3320 тенге.

Астана: -3190 тенге.

Павлодар: -1987 тенге.

Атырау: -1867 тенге.

Туркестан: -1173 тенге.

Рост цен зафиксирован лишь в нескольких городах:

Талдыкорган: +8178 тенге за кв. м.

Кокшетау: +3315 тенге.

Усть-Каменогорск: +2923 тенге.

Уральск: +2634 тенге.

Кызылорда: +1585 тенге.

Тараз: +185 тенге.

Таким образом, из 20 крупных городов снижение средней стоимости квадратного метра наблюдалось в 14, а рост – только в 6. Это подтверждает, что майское удешевление жилья носит не локальный, а достаточно широкий характер.

Отметим, что аналогичный сигнал о спаде цен поступил и с рынка новостроек. В мае средняя цена нового жилья по Казахстану впервые за долгое время показала снижение по сравнению с предыдущим месяцем.