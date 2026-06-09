Жилье в Казахстане подешевело: рынок новостроек замедляется

После нескольких лет активного роста рынок нового жилья в Казахстане показывает признаки стабилизации. В мае 2026 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 614 тыс. тенге. По сравнению с апрелем показатель снизился почти на 2 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

После "шторма" идем к "штилю"

При этом в годовом выражении рост цен остается высоким. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, новое жилье в стране стоит на 14,5% дороже, чем в мае прошлого года.

Средняя цена квадратного метра нового жилья в апреле составляла 615 933 тенге. В мае показатель снизился до 614 019 тенге.

В переводе на язык статистики это означает, что в апреле индекс цен на первичном рынке к марту составлял 100,6%, а в мае к апрелю – уже 100,2%.

Астана и Алматы остаются самыми дорогими городами

Тем не менее, тенденция не распространяется на столицу – самое дорогое новое жилье по-прежнему продается в Астане, где средняя стоимость квадратного метра достигла 734 534 тенге. За месяц цена выросла на 2 544 тенге.

В Алматы квадратный метр нового жилья стоит 718 362 тенге. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с апрелем (средняя стоимость квадратного метра за месяц снизилась с 733 375 до 718 362 тенге), город остается вторым по стоимости жилья в стране.

Следом идут Атырау и Шымкент, где квадратный метр на первичном рынке стоит 537 968 и 535 036 тенге соответственно.

Вообще же, наиболее заметно цены выросли в Павлодаре – с 486 676 до 493 653 тенге за квадратный метр. Рост также отмечен в Астане, Актау, Кокшетау и Костанае.

Во многих городах цены за месяц практически не изменились. Такая ситуация наблюдается в Шымкенте, Актобе, Атырау, Конаеве, Петропавловске, Талдыкоргане и Туркестане.

По мнению специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, замедление рынка выглядит закономерным и связано сразу с несколькими факторами.

Во-первых, рынок постепенно исчерпывает эффект высокой базы. В предыдущие годы цены росли под влиянием сразу нескольких мощных факторов, включая пенсионные изъятия, льготные ипотечные программы и высокий инвестиционный спрос.

"В результате стоимость жилья во многих городах заметно выросла, а дальнейшее ускорение становится все менее вероятным". Эльвира Сагандыкова

Во-вторых, рынок сталкивается с ограничениями платежеспособного спроса. После нескольких лет активного роста цены в крупнейших городах достигли уровней, при которых круг потенциальных покупателей начинает сужаться.

"Это не означает падения спроса, однако возможности для быстрого повышения цен становятся более ограниченными". Эльвира Сагандыкова

В-третьих, рынок постепенно переходит в более зрелую стадию развития. Если раньше цены росли практически во всех городах и почти каждый месяц, то теперь динамика становится более спокойной и неравномерной.

По оценке эксперта, нынешняя ситуация больше похожа не на разворот рынка, а на его возвращение к более устойчивым темпам роста после нескольких лет высокой активности.

Ранее мы рассказали, какие ставки вознаграждения установят по ипотечным займам в РК с 2027 года.