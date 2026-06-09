Жилье в Казахстане подешевело: рынок новостроек замедляется
После "шторма" идем к "штилю"
При этом в годовом выражении рост цен остается высоким. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, новое жилье в стране стоит на 14,5% дороже, чем в мае прошлого года.
Средняя цена квадратного метра нового жилья в апреле составляла 615 933 тенге. В мае показатель снизился до 614 019 тенге.
В переводе на язык статистики это означает, что в апреле индекс цен на первичном рынке к марту составлял 100,6%, а в мае к апрелю – уже 100,2%.
Астана и Алматы остаются самыми дорогими городами
Тем не менее, тенденция не распространяется на столицу – самое дорогое новое жилье по-прежнему продается в Астане, где средняя стоимость квадратного метра достигла 734 534 тенге. За месяц цена выросла на 2 544 тенге.
В Алматы квадратный метр нового жилья стоит 718 362 тенге. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с апрелем (средняя стоимость квадратного метра за месяц снизилась с 733 375 до 718 362 тенге), город остается вторым по стоимости жилья в стране.
Следом идут Атырау и Шымкент, где квадратный метр на первичном рынке стоит 537 968 и 535 036 тенге соответственно.
Вообще же, наиболее заметно цены выросли в Павлодаре – с 486 676 до 493 653 тенге за квадратный метр. Рост также отмечен в Астане, Актау, Кокшетау и Костанае.
Во многих городах цены за месяц практически не изменились. Такая ситуация наблюдается в Шымкенте, Актобе, Атырау, Конаеве, Петропавловске, Талдыкоргане и Туркестане.
По мнению специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, замедление рынка выглядит закономерным и связано сразу с несколькими факторами.
Во-первых, рынок постепенно исчерпывает эффект высокой базы. В предыдущие годы цены росли под влиянием сразу нескольких мощных факторов, включая пенсионные изъятия, льготные ипотечные программы и высокий инвестиционный спрос.
"В результате стоимость жилья во многих городах заметно выросла, а дальнейшее ускорение становится все менее вероятным".Эльвира Сагандыкова
Во-вторых, рынок сталкивается с ограничениями платежеспособного спроса. После нескольких лет активного роста цены в крупнейших городах достигли уровней, при которых круг потенциальных покупателей начинает сужаться.
"Это не означает падения спроса, однако возможности для быстрого повышения цен становятся более ограниченными".Эльвира Сагандыкова
В-третьих, рынок постепенно переходит в более зрелую стадию развития. Если раньше цены росли практически во всех городах и почти каждый месяц, то теперь динамика становится более спокойной и неравномерной.
По оценке эксперта, нынешняя ситуация больше похожа не на разворот рынка, а на его возвращение к более устойчивым темпам роста после нескольких лет высокой активности.
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