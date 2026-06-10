Больше времени на дело: Halyk Business запустил автоматическое погашение кредитов

Ведение бизнеса требует постоянной многозадачности. Когда предприниматель сосредоточен на операционных задачах, обязательства по кредиту и риск просрочки могут создавать дополнительную нагрузку. Поэтому Halyk внедрил новую функцию – автоматическое погашение кредитов.

О том, как работает сервис, рассказал заместитель директора департамента цифровых кредитов юридическим лицам Манас Юпов.

Как работает автопогашение

Теперь цифровые кредиты для бизнеса могут погашаться автоматически за счет ежедневных поступлений. Ежемесячный платеж делится на количество дней в месяце и списывается постепенно – каждый день.

"Преимущество для клиента в том, что ему не нужно откладывать крупную сумму к концу месяца – кредит погашается постепенно. Второй плюс заключается в том, что банк готов предоставлять более высокие кредитные лимиты клиентам, выбравшим опцию автопогашения. В большинстве случаев скоринговая система учитывает это как положительный фактор, так как это может позитивно влиять на оценку клиента банком", – отметил Манас Юпов, говоря о преимуществах сервиса.

Например, если в конце месяца клиенту необходимо внести 100 тыс. тенге, ежедневно будет списываться около 3 тыс. тенге. Это делает процесс погашения более удобным и менее ощутимым для бизнеса.

Кто может подключить опцию

Функция доступна при оформлении цифрового кредита для ИП и ТОО, имеющих POS-терминал Halyk и поступления с него на счет.

При этом, если отсутствуют поступления, ничего не списывается – ежемесячный платеж нужно будет погасить как обычно в конце месяца.

Спрос со стороны клиентов

Часть клиентов по результатам опроса банка проявили интерес к опции автоматических погашений, отметил Манас Юпов, отвечая на вопрос журналиста о том, почему банк подключил такой сервис.

"Многим клиентам нравится, что кредит погашается практически незаметно для них. Кроме того, предприниматели, использующие эту опцию, в будущем могут рассчитывать на финансирование в большем объеме", – добавил заместитель директора департамента цифровых кредитов юридическим лицам.

Halyk – крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитные рейтинги среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s – Baa1 / Fitch – BBB- / S&P – BBB-).

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