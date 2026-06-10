Проверки мобильных переводов: более 115 тыс. казахстанцев попали под прицел Минфина

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 10 июня 2026 года озвучил новые детали проверок переводов физических лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по переводам физических лиц по итогам первого квартала был проведен большой анализ.

"Мои коллеги говорили, что отправили все нужные уведомления. Я мог бы вам отсюда показать. Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трех месяцев: более 100 переводов, более 1 миллиона тенге. Получилось 115 тыс. таких лиц на сумму 1 трлн тенге. Из них получилось, что основная сумма приходится на физических лиц", – сказал Такиев.

По его данным, около 67 тыс. физических лиц получили переводы на общую сумму 670 млрд тенге. Также среди получателей были выявлены нерезиденты.

"Прибыло 7 800 нерезидентов. По ним мы усилили контроль. Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Внутри Казахстана. Плюс индивидуальные предприниматели. Там небольшая сумма – 200 миллиардов тенге. По всем им направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали на такси. Не знали, что сейчас появились такие режимы", – озвучил он.

28 мая 2026 года вице-министр финансов Ержан Биржанов в Астане рассказал, кому будут направлены уведомления касательно мобильных переводов.