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Финансы

Доллар подешевел на торгах 10 июня после резкого роста накануне

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,59 тенге, снизившись на 1,24 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,79 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,18 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1-491,1 тенге, евро – по 562,5-569,6 тенге, рубли – по 6,57-6,72.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,42%, до 91,07 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,67%, до 87,61 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,21 тенге, евро – 566,93 тенге, рубля – 6,81 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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