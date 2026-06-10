Доллар подешевел на торгах 10 июня после резкого роста накануне
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,59 тенге, снизившись на 1,24 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,79 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,18 тенге (-0,29).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1-491,1 тенге, евро – по 562,5-569,6 тенге, рубли – по 6,57-6,72.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,42%, до 91,07 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,67%, до 87,61 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,21 тенге, евро – 566,93 тенге, рубля – 6,81 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июня, можно здесь.