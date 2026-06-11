Прощай, кредит, привет, залог: в Казахстане стали популярны ломбарды

Еще недавно ломбарды считались периферией финансового рынка. Однако новая статистика показывает неожиданную тенденцию: именно этот сегмент сегодня растет быстрее многих других участников сектора микрокредитования сообщает Zakon.kz.

За последние 15 месяцев активы ломбардов увеличились с 0,4 до 0,7 трлн тенге, а их доля в общем объеме средств организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, выросла с 13,1% до 18,6%.



Рост, который сложно не заметить

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на 1 января 2025 года на ломбарды приходилось 13,1% активов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД) . В денежном выражении это составляло около 0,4 трлн тенге.

Ситуация оставалась относительно стабильной и в середине прошлого года. На 1 июля 2025 года доля этого сегмента даже немного снизилась до 13,0%, а объем активов вырос до 458 млрд тенге.

Однако затем тенденция резко изменилась.

По состоянию на 1 апреля 2026 года активы ломбардов достигли уже 0,7 трлн тенге, а их доля в секторе выросла до 18,6%.

Фактически за несколько месяцев произошел заметный передел рынка внутри всей системы микрокредитования.

Статистика показывает смену лидера

Еще интереснее выглядит ситуация с кредитованием населения.

В обзоре на начало 2025 года регулятор указывал, что рост займов населению происходил главным образом за счет МФО. В середине 2025 года источниками роста уже выступали как МФО, так и ломбарды.

К весне 2026 года картина изменилась еще сильнее.

"Портфель займов населению на 1 апреля 2026 года составил 1,4 трлн тенге, увеличившись за 1 квартал 2026 года на 5,4% в основном за счет увеличения потребительских микрокредитов ломбардов на 15,3%". АРРФР

Иными словами, именно залоговое кредитование стало главным источником роста розничного сегмента.

Почему это происходит

На первый взгляд такая динамика может выглядеть тревожным сигналом. Однако финансист Расул Рысмамбетов считает, что причины лежат гораздо глубже. По его словам, рост ломбардов во многом стал следствием изменений регулирования последних лет.

Банки активно выступали за ужесточение требований к рынку беззалогового кредитования. Формально речь шла о защите потребителей, прозрачности условий и снижении закредитованности населения. В результате часть традиционных продуктов МФО столкнулась с более жесткими ограничениями.

При этом потребность населения в заемных деньгах никуда не исчезла.

"Если человеку стало сложнее получить деньги через банк или часть микрофинансовых продуктов стала менее доступной, спрос естественным образом перетекает туда, где сохраняется более простой и понятный механизм получения займа под залог имущества", – считает эксперт.

Рынок всегда найдет альтернативу

Параллельно меняется и ситуация в банковском секторе.

По данным Нацбанка, за апрель населению Казахстана было выдано новых займов на сумму 1,578 трлн тенге, что на 5,4% меньше по сравнению с апрелем 2025 года. Объем новых беззалоговых займов снизился на 4,3%, а средневзвешенная ставка по потребительским кредитам выросла с 22,1% до 23,0%.

На этом фоне объяснение финансиста выглядит вполне логичным.

По его мнению, финансовая система работает по принципу сообщающихся сосудов. Если возможности сокращаются в одном сегменте, спрос начинает искать другие каналы.

Банки опираются на скоринговые модели и подтвержденные доходы. МФО специализируются на необеспеченных займах. Ломбарды используют другую модель – кредитование под залог имущества.

"Мы видим не столько взрывной успех самих ломбардов, сколько адаптацию рынка к новым регуляторным условиям". Расул Рысмамбетов

Есть и фактор доходов

Впрочем, только регулированием происходящее объяснить сложно.

По словам Рысмамбетова, давление на реальные доходы населения также остается важным фактором. Хотя заработные платы ежегодно растут, инфляция продолжает снижать покупательную способность части домохозяйств.

В таких условиях заем под залог имущества становится инструментом краткосрочного управления личной ликвидностью, особенно когда деньги нужны быстро.

Поэтому рост активов ломбардов с 0,4 до 0,7 трлн тенге и увеличение их доли рынка с 13,1% до 18,6% эксперт считает вполне закономерным результатом адаптации рынка к новым условиям.

Новый тренд или временный всплеск

Статистика показывает, что перелом произошел именно в последние месяцы.

Если в течение большей части 2025 года доля ломбардов практически не менялась и держалась возле 13%, то к весне 2026 года она приблизилась уже к 19%.

Я не исключаю, что в ближайшие годы доля ломбардов может вырасти еще больше. Особенно если регулирование банков и МФО будет оставаться достаточно жестким, а население продолжит искать быстрые и доступные источники финансирования. Вопрос только в том, насколько этот рост будет сопровождаться повышением качества финансовых услуг и защитой заемщиков". Расул Рысмамбетов

В этом случае рост ломбардов окажется не временным всплеском, а одним из самых заметных структурных изменений на рынке розничного кредитования последних лет.

Ранее мы сообщили, что Национальный банк планирует установить лимит по совокупной задолженности заемщика. Если правила примут, каждый казахстанец сможет оформлять кредиты на сумму, не превышающую восемь своих годовых доходов.