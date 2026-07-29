Кому откажут в кредите: в Казахстане меняют правила для заемщиков

В Казахстане впервые вводят так называемый "поведенческий надзор" на финансовом рынке. С 2027 года банки, МФО и другие финансовые организации будут обязаны учитывать, насколько предлагаемые клиентам продукты соответствуют финансовым возможностям и потребностям заемщиков, сообщает Zakon.kz.

Не наказать, а предупредить

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило пакет подзаконных актов, который запускает новую модель поведенческого надзора. Если раньше регулятор в основном следил за соблюдением законодательства, то теперь акцент смещается на защиту интересов потребителя еще до того, как человек оформит кредит.

По мнению экономиста Тулегена Аскарова, такая реформа назревала давно.

"О необходимости перехода к поведенческому надзору АРРФР, Нацбанк и правительство говорили, как минимум, последние два года. Причина понятна: бурный рост потребительского кредитования привел к тому, что значительно выросло число заемщиков с повышенными рисками. Люди все чаще брали кредиты, которые впоследствии оказывались для них слишком тяжелыми". Тулеген Аскаров

Эксперт напомнил, что первые меры по охлаждению рынка начали действовать еще в 2025 году и уже дали заметный эффект. Если в 2021-2024 годах среднегодовой рост портфеля беззалоговых потребительских кредитов составлял около 32%, то по итогам 2025 года он замедлился до 14,6%, а за первое полугодие 2026 года – до 3,1%, что стало минимальным уровнем за последние шесть лет.

"Мы уже видим результат. Рост потребительского кредитования заметно замедлился, банки стали осторожнее подходить к оценке клиентов. Теперь эти изменения получают полноценную нормативную основу". Тулеген Аскаров

Кредит будут оценивать по-новому

Главная идея реформы заключается не в том, чтобы ограничить выдачу кредитов, а в том, чтобы не допускать появления новых проблемных заемщиков.

Теперь финансовые организации должны будут не только оценивать соответствие клиента формальным требованиям, но и понимать, подходит ли конкретный финансовый продукт именно этому человеку с учетом его финансового положения, целей и способности выполнять обязательства. Для этого вводятся обязательная оценка целевой группы клиентов, предварительное тестирование финансовых продуктов, их последующий мониторинг, а также анализ того, способен ли конкретный заемщик обслуживать новый кредит.

Кроме того, документ закрепляет, что более тщательная оценка потребуется в отношении клиентов с повышенными рисками. К ним относятся заемщики с высокой долговой нагрузкой, просрочками, короткой кредитной историей, отсутствием подтвержденного дохода или ранее проведенной реструктуризацией задолженности.

По словам экономиста, во многих странах ответственное отношение к кредитной истории давно стало частью финансовой культуры.

"В США существует известная поговорка: "Деньги ничто, кредитная история – все!". Американцы настолько серьезно относятся к своей кредитной репутации, что даже советуют родителям, прежде чем отдавать дочь замуж, не пожалеть нескольких десятков долларов и проверить кредитную историю будущего жениха. Часто она говорит о человеке больше, чем первое впечатление". Тулеген Аскаров

В качестве другого примера экономист привел Китай.

"Там система оценки поведения человека развита еще сильнее. Некоторые нарушения, например, систематическое несоблюдение правил дорожного движения, тоже могут учитываться при принятии финансовых решений. Казахстан только начинает двигаться в сторону формирования такой культуры ответственного поведения", – пояснил эксперт.

Недобросовестной рекламе "выпишут стоп"

Одним из ключевых элементов реформы станет контроль за тем, как финансовые организации предлагают свои продукты клиентам.

По новым правилам банки, микрофинансовые организации и другие участники рынка обязаны раскрывать условия кредитов максимально понятно и достоверно, а также отказаться от практик, которые могут вводить потребителя в заблуждение. До заключения договора они должны будут оценивать, подходит ли предлагаемый финансовый продукт конкретному клиенту, а его стоимость и риски должны раскрываться в полном объеме.

По мнению Аскарова, государство фактически берет на себя роль защитника обычного заемщика.

"Если финансовая организация использует недобросовестную рекламу или навязывает человеку неподходящий кредит, это уже становится предметом внимания регулятора. Теперь подобные требования получают законодательное закрепление". Тулеген Аскаров

Омбудсмен и "единое окно"

Эксперт выделил еще одно важное изменение – усиление роли финансового омбудсмена.

Теперь его решения станут обязательными для банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, что должно сделать внесудебное урегулирование споров более эффективным.

Кроме того, продолжит развиваться механизм коллективного урегулирования задолженности по принципу "единого окна". Через единую цифровую платформу граждане смогут одновременно урегулировать долги перед несколькими кредиторами, не обращаясь к каждому из них отдельно.

По словам Аскарова, это особенно важно для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

"Человеку помогут разобраться с долгами, предложат варианты реструктуризации и постараются найти решение, которое позволит восстановить его платежеспособность". Тулеген Аскаров

Коллекторы меняют свою роль

Меняется и подход к работе коллекторских агентств.

Если раньше их деятельность ассоциировалась прежде всего со взысканием задолженности, то теперь они также должны участвовать в поиске вариантов урегулирования долгов: рассматривать обращения заемщиков, предлагать реструктуризацию, отсрочки, изменение графиков платежей, а при наличии оснований – даже списывать штрафы, пени и часть задолженности.

Эта модель уже дает результат, уверяет экономист.

После введения моратория на передачу проблемных потребительских займов коллекторам число заемщиков, находящихся у коллекторских агентств, сократилось на 61% – с 877 тыс. до 341 тыс. человек. Только в 2025 году банки и микрофинансовые организации урегулировали задолженность на 814,3 млрд тенге, из которых 740,4 млрд тенге пришлось на реструктуризацию, а еще 73,8 млрд тенге – на полное или частичное списание долгов. Дополнительно обязательства более 142,5 тыс. социально уязвимых граждан были полностью списаны.

Другими словами, функция коллектора постепенно меняется. Его задача – не просто взыскать долг любой ценой, а помочь человеку рассчитаться с обязательствами.

"Жизненные ситуации бывают разными, и это будет учитываться на законодательном уровне". Тулеген Аскаров

Реформа только начинается

Тулеген Аскаров считает, что утвержденный пакет документов станет лишь первым этапом большой реформы.

По его мнению, в ближайшие годы появятся новые подзаконные акты, которые конкретизируют применение поведенческого надзора. Они могут касаться использования искусственного интеллекта для анализа кредитных рисков, усиления ответственности за недобросовестную рекламу финансовых услуг, навязывание неподходящих кредитных продуктов и других механизмов защиты потребителей.

По оценке эксперта, именно эти документы в дальнейшем определят, насколько эффективно новая система сможет защищать казахстанцев от чрезмерной долговой нагрузки.

Ранее мы рассказали, почему заемщикам в Казахстане больше не придется обращаться в каждый банк отдельно и как государство создает новую систему коллективного урегулирования задолженности.