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Финансы

Стоимость золота на биржах стремительно идет вниз

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 07:54 Фото: pexels
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) упала ниже отметки 4 100 долларов за тройскую унцию впервые с 24 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, по данным на 01:05 по казахстанскому времени, цена драгметалла упала на 4,4%, до 4 097,7 доллара за тройскую унцию.

К 01:11 снижение ускорилось – до 4 092,3 доллара за тройскую унцию (минус 4,53%).

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане стали популярны ломбарды. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на 1 января 2025 года на ломбарды приходилось 13,1% активов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД) . В денежном выражении это составляло около 0,4 трлн тенге.

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Аксинья Титова
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