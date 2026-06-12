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Финансы

Больше 5 миллионов поездок в день совершают казахстанцы: мобильность населения бьет рекорды

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, толпа, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 15:32 Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года жители Казахстана воспользовались различным видом транспорта 822,3 млн раз. В среднем это более 5,4 млн поездок в сутки. Причем рост пассажиропотока фиксируется не только в крупнейших городах страны, но и в регионах, сообщает Zakon.kz.

Дорогу осилит идущий

За январь-май 2026 года всеми видами транспорта в стране было перевезено 822,3 млн пассажиров, сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 6,6%.

Еще более наглядно ситуация выглядит в пересчете на один день. В среднем жители страны совершают около 5,4 млн поездок ежедневно.

Одновременно вырос и пассажирооборот, который отражает не только количество пассажиров, но и расстояние их поездок. За 5 месяцев он достиг 36,7 млрд пассажиро-километров, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Самые подвижные – северяне

Наиболее высокие темпы роста пассажирооборота зафиксированы сразу в нескольких регионах страны.

В лидерах оказалась Костанайская область, где показатель вырос на 60,3%.

С большим отставанием далее следуют:

  • Алматы (+22,2%),
  • Акмолинская область (+21,3%),
  • Шымкент (+18,7%),
  • Алматинская область (+15,4%).

Как видим, рост транспортной активности наблюдается не столько в крупнейших городах, сколько в регионах, что говорит о расширении деловых, туристических и повседневных поездок внутри страны.

Не только люди, но и грузы

Положительная динамика наблюдается и в грузовом сегменте. За январь-май транспортом республики было перевезено 382,1 млн тонн грузов. Это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом сектор транспорта и складирования продолжает демонстрировать устойчивый рост. Индекс физического объема услуг отрасли за 5 месяцев составил 108,4%.

По дороге, воздуху и морю

Наиболее уверенный рост сегодня показывает автомобильный транспорт. За январь-май объем перевозки грузов автомобильным транспортом увеличился на 9,7%, а грузооборот вырос на 5,4%.

Положительная динамика наблюдается и в пассажирском сегменте. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 6,8%, а пассажирооборот – на 3,7%.

Морским транспортом за 5 месяцев было перевезено 1,8 млн тонн грузов, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Грузооборот здесь увеличился еще заметнее – на 17,6%. Особенно выделяется внутренний водный транспорт. За январь-май объем перевозок здесь вырос в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хорошая динамика у авиаперевозчиков. За январь-май 2026 года воздушным транспортом республики перевезено 5,8 млн пассажиров (увеличение на 1,7%), пассажирооборот составил 12 млрд пассажиро-километров (плюс 7%).

Кто отстает?

При общей положительной динамике отдельные виды транспорта показывают более сдержанные результаты.

На железной дороге зафиксировано снижение перевозок грузов на 1,8%, грузооборота – на 11,1%, перевозок пассажиров – на 3,4%. Трубопроводный транспорт также завершил первые 5 месяцев года со снижением. Объем транспортировки грузов уменьшился на 2,4%, а грузооборот – на 3,6%.

Тем не менее эти показатели не смогли изменить общую тенденцию роста транспортной активности.

Ранее мы рассказали, сколько денег тратят жители Казахстана на курьеров и доставки по почте.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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