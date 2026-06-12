Курс доллара снова вырос на торгах 12 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,33 тенге, поднявшись на 1,44 тенге.
Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничным днем в России.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,37 тенге (+0,38).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,2-491,4 тенге, евро – по 563,2-569,1 тенге, рубли – по 6,54-6,66.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 июня.
Так, августовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 3,1%, до $87,60 за баррель.
WTI с июльских поставок стала дешевле на 2,9%, торгуется в районе $85,19 за баррель.
По итогам недели Brent и WTI показывают падение примерно на 6%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 июня, можно здесь.