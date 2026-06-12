Курс доллара снова вырос на торгах 12 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,33 тенге, поднявшись на 1,44 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничным днем в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,37 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,2-491,4 тенге, евро – по 563,2-569,1 тенге, рубли – по 6,54-6,66.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 июня.

Так, августовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 3,1%, до $87,60 за баррель.

WTI с июльских поставок стала дешевле на 2,9%, торгуется в районе $85,19 за баррель.

По итогам недели Brent и WTI показывают падение примерно на 6%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 июня, можно здесь.