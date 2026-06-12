#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 12 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 15:41 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,33 тенге, поднявшись на 1,44 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничным днем в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,37 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,2-491,4 тенге, евро – по 563,2-569,1 тенге, рубли – по 6,54-6,66.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 июня.

Так, августовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 3,1%, до $87,60 за баррель.

WTI с июльских поставок стала дешевле на 2,9%, торгуется в районе $85,19 за баррель.

По итогам недели Brent и WTI показывают падение примерно на 6%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 июня, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
место смертельного ДТП в Алматы
16:06, Сегодня
В Алматы грузовик насмерть переехал мужчину в подземном складе крупного торгового центра
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:40, 05 июня 2026
Курс доллара снова вырос на торгах 5 июня
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:38, 12 июня 2025
Курс доллара существенно вырос на торгах 12 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: