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Происшествия

В Алматы грузовик насмерть переехал мужчину в подземном складе крупного торгового центра

место смертельного ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:06 Фото: Zakon.kz
В Алматы 12 июня 2026 года на территории торгового центра "Строй Сити" произошел смертельный наезд на человека, сообщает Zakon.kz.

Трагический случай произошел в подземном складе. По предварительной информации, заезжая на склад, автомобиль ГАЗель сбил мужчину 1980 года рождения. Грузовик протащил его несколько метров.

место смертельного ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:06

Фото: Zakon.kz

Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют на месте сотрудники полиции. Редакция обратилась в Департамент полиции Алматы за комментарием.

10 июня 2026 года в горах Алматы молодой мужчина разбился насмерть на квадроцикле.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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