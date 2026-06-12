В Алматы грузовик насмерть переехал мужчину в подземном складе крупного торгового центра

В Алматы 12 июня 2026 года на территории торгового центра "Строй Сити" произошел смертельный наезд на человека, сообщает Zakon.kz.

Трагический случай произошел в подземном складе. По предварительной информации, заезжая на склад, автомобиль ГАЗель сбил мужчину 1980 года рождения. Грузовик протащил его несколько метров.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют на месте сотрудники полиции. Редакция обратилась в Департамент полиции Алматы за комментарием.

10 июня 2026 года в горах Алматы молодой мужчина разбился насмерть на квадроцикле.