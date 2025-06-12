Курс доллара существенно вырос на торгах 12 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,77 тенге, поднявшись сразу на 3,45 тенге.

Торгов по рублю не проводилось.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,14 тенге (+0,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,7-513,1 тенге, евро – по 588,5-592,5 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 июня.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,4%, до 69,47 долларов за баррель.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,3% – до 67,92 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 507,8 тенге, евро – 580,82 тенге, рубля – 6,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 июня, можно здесь.