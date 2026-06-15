Цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном

Стоимость "черного золота" утром 15 июня 2026 года упала почти на 5% после объявления о мирном соглашении между США и Ираном. Трейдеры начали избавляться от геополитической премии, которая последние месяцы толкала котировки вверх. До каких уровней может подешеветь сырье, выяснял Zakon.kz.

К инвесторам пришла надежда

Августовский фьючерс на нефть Brent утром 15 июня подешевел на 4,91%. На минимуме цена опускалась до 83,04 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Позже снижение несколько замедлилось, и нефть торговалась в районе 83,5 доллара.

Поводом для падения котировок стало заявление президента США Дональда Трампа о достижении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.

"Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть течет нефть!" написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По сообщениям иранских СМИ и официальных лиц, стороны договорились о прекращении боевых действий и продолжении переговоров по вопросам безопасности и санкционной политики. Также сообщается о планах восстановить полноценное судоходство через Ормузский пролив после подписания документа, сообщил Bloomberg.

Для участников нефтяной торговли это стало сигналом о возможном снижении рисков перебоев поставок с Ближнего Востока. Именно эти опасения были одним из главных факторов роста цен на нефть в последние месяцы.

Почему нефть пока удерживается выше 80 долларов

Несмотря на резкое снижение, участники торгов пока не спешат полностью отказываться от геополитической премии.

Как отметил инвестиционный аналитик Павел Гаврилов, инвесторы продолжают учитывать сохраняющиеся риски.

"Участники рынка не спешат полностью снимать геополитическую премию до фактического подписания соглашения. К тому же даже после завершения конфликта потребуется время для восстановления судоходства и ремонта поврежденной инфраструктуры". Павел Гаврилов

Иными словами, котировки реагируют на ожидания мира, а не на уже восстановленные поставки. До подписания документа и практического открытия Ормузского пролива часть рисков остается в цене.

Дефицит поставок может сохраниться

Казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов считает, что немедленного возвращения к прежним объемам поставок ожидать не стоит.

"Если перемирие будет действовать, а суда начнут беспрепятственное движение, то все равно на рынке будет дефицит поставок на 3-4 месяца, потому что часть мощностей по добыче и транспортировке повреждена". Олжас Байдильдинов

По его словам, последствия конфликта будут ощущаться еще много недель даже после завершения боевых действий.

Вместе с тем долгосрочные перспективы для нефтяной отрасли выглядят иначе.

"К концу года мы можем спокойно увидеть 70 долларов, с которых конфликт и стартовал в конце февраля". Олжас Байдильдинов

Фото: Zakon.kz

От 70 до 120 долларов и обратно

График цены Brent показывает, насколько сильно стоимость нефти зависела от развития конфликта.

До конца февраля нефть торговалась вблизи 70 долларов за баррель. После начала военного противостояния инвесторы начали учитывать риски перебоев поставок через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

В марте и апреле опасения усилились, что привело к дальнейшему росту котировок. К концу апреля цена Brent поднималась почти до 120 долларов за баррель.

По мере продвижения переговоров и снижения вероятности масштабного сбоя поставок цены постепенно начали корректироваться. Объявление о мирном соглашении стало самым сильным сигналом для трейдеров за последние месяцы.