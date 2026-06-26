Нефть популярной марки резко подешевела

Мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться. Стоимость марки Brent упала до 72,89 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с начала конфликта между Ираном и США. Котировки американской WTI тоже подешевели и теперь стоят порядка 69 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Падение цен на нефть усилилось сегодня днем на фоне ожиданий возобновления поставок топлива на мировой рынок, передает Interfax.ru.

К 16:19 по времени Казахстана августовские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на $2,37 (3,15%) – до $72,89 за баррель. Стоимость WTI к тому моменту опустилась на $2,21 (3,07%) – до $69,71 за баррель – на бирже NYMEX.

Эксперты объясняют тенденцию восстановлением судоходства в Ормузском проливе. По данным Министерства энергетики США, только за последние сутки по морю прошло 20 миллионов баррелей сырья. Вместе с тем рынок ожидает увеличения экспорта углеводородов из Ирана.

Напомним, Штаты временно сняли санкции на иранский нефтяной сектор.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco уже возобновила отгрузку топлива с терминала Рас-Танура, который не работал почти четыре месяца. Сейчас загружают нефть на два супертанкера, еще один стоит в очереди. Отмечается, что каждый из них может перевозить два миллиона баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

Ранее нефть дешевела на фоне прогресса в переговорах США и Ирана.