Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,37 тенге, евро – 570,48 тенге, рубля – 6,78 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 487,4 тенге, продажи – 489,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 564,8 тенге, продажи – 570,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487,8 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,7 тенге, продажи – 569,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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