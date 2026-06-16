Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,37 тенге, евро – 570,48 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 487,4 тенге, продажи – 489,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 564,8 тенге, продажи – 570,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487,8 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,7 тенге, продажи – 569,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,61.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.