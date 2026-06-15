Ставки по депозитам начали снижение в Казахстане

Для многих казахстанцев депозит остается самым популярным способом сбережения денег. Но после того, как Нацбанк уменьшил базовую ставку до 17%, банки начали пересматривать условия для клиентов. Стоит ли вкладчикам беспокоиться за доходность своих сбережений, в материале Zakon.kz.

Первая "ласточка" уже прилетела

С 13 июня один из банков, входящих в топ-10 Казахстана по размеру собственного капитала, объему потребительского кредитования и прибыли, пересмотрел ставки по депозитам.

Снижение составило от 0,5% до 5% в зависимости от срока и вида вклада.

Перемены затронули и популярные краткосрочные сберегательные продукты. Так, по одному из 6-месячных депозитов номинальная ставка снизилась с 18,24% до 17,4%, а ГЭСВ – с 20% до 19%.

Наиболее заметные изменения произошли по двухлетнему депозиту, где ставка уменьшилась с 13,98% до 9,53%.

Пока это первое явное снижение на депозитном рынке после решения Национального банка снизить базовую ставку.

Почему доходность вкладов начнет снижаться

5 июня 2026 года Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку на 1 п.п. – с 18% до 17%. До этого регулятор сохранял ее без изменений на протяжении четырех заседаний подряд.

Как пояснил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, вслед за базовой ставкой постепенно меняются условия как по кредитам, так и по депозитам.

"Те, у кого депозиты, должны понимать, что постепенно доходность депозитов будет снижаться". Тимур Сулейменов

По сути, базовая ставка является ориентиром стоимости денег в экономике. Когда она снижается, банкам становится дешевле привлекать ресурсы, а значит, постепенно уменьшается и необходимость поддерживать максимально высокую доходность по вкладам.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что изменения не происходят мгновенно и обычно растягиваются во времени.

Банки готовились к этому заранее

Снижение ставок стало ожидаемым не только после июньского решения Нацбанка. Согласно обзору Казахстанского фонда гарантирования депозитов, еще в первом квартале этого года наиболее высокую доходность банки предлагали по краткосрочным депозитам сроком от 1 до 6 месяцев. По таким продуктам рыночные ставки достигали 19,8% для вкладов с правом пополнения и 19% без права пополнения.

В то же время долгосрочные продукты уже тогда предлагали более низкую доходность. В КФГД отмечают, что такая ситуация отражает ожидания участников рынка относительно будущего снижения базовой ставки.

"Подобная инверсия ставок выступает индикатором рыночных ожиданий снижения базовой ставки в среднесрочной перспективе и нежелания банков фиксировать высокую стоимость фондирования на длительный период". КФГД

Поэтому наиболее заметное снижение ставок именно по долгосрочным депозитам выглядит логичным продолжением уже сложившейся тенденции.

Казахстанцы продолжают нести деньги в банки

Несмотря на разговоры о снижении доходности, интерес к депозитам остается высоким.

По данным КФГД, к концу первого квартала розничный депозитный портфель увеличился за год на 16,1%.

Статистика Нацбанка показывает аналогичную картину. Объем переводимых и других депозитов в банковской системе вырос с 46,2 трлн тенге в январе до 47,9 трлн тенге в мае. Только за последний месяц прирост составил около 771 млрд тенге.

Регулятор объясняет такую динамику несколькими причинами. Во-первых, замедлением инфляции, а во-вторых, положительной реальной доходности тенговых вкладов. Дополнительным стимулом стало укрепление национальной валюты.

Стоит ли вкладчикам переживать?

По мнению Тимура Сулейменова, даже после снижения ставок депозиты останутся привлекательным инструментом сбережений.

"Если фактическая инфляция 10,4%, а депозитные ставки около 19-20%, даже если они снизятся на один процент, все равно с лихвой депозитные ставки перекрывают инфляцию". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка также не ожидает заметного оттока средств населения из банковской системы. По его словам, депозиты по-прежнему предлагают привлекательное соотношение риска и доходности, а банковская система Казахстана остается одной из самых устойчивых в регионе.

Ранее Тимур Сулейменов заявил, что резкого снижения объема депозитов не ожидается. По его словам, они остаются привлекательным инструментом.