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Финансы

Курс доллара снова снизился на торгах 16 июня

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,17 тенге, снизившись на 3,94 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,75 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,05 тенге (-0,81).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,9-490,1 тенге, евро – по 564,6-569,7 тенге, рубли – по 6,49-6,6.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июня.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEX ("New York Merchantile Exchange") цена одного барреля нефти марки "Лайт", подешевев на 0,42 доллара, составила 45,95 доллара.

На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки "Брент", снизившись на 0,31 доллара, составила 47,98 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,37 тенге, евро – 570,48 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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