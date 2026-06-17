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Финансы

Обвал ипотеки в Казахстане: банки одобряют лишь каждую пятую заявку

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Рыночная ипотека в Казахстане продолжает сдавать позиции, а ее место все увереннее занимают льготные госпрограммы, доля которых достигла уже рекордных 85% новых выдач. Почему рынок все сильнее зависит от господдержки, разбирался Zakon.kz.

Мечты о квартире откладываются

На 1 июня 2026 года количество поданных заявок на коммерческую ипотеку сократилось до 192 тыс. Это примерно на 15% меньше, чем в начале года, и на 20,7% ниже показателя годичной давности. При этом число обращений стало минимальным за последние два года, отмечают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана.

Одновременно банки стали строже подходить к оценке потенциальных заемщиков. Если год назад они одобряли 23,6% заявок, то теперь этот показатель снизился до 22,5%.

По оценке аналитиков, это происходит на фоне общего охлаждения розничного кредитования. Если год назад объем новых кредитов населению увеличивался на 21,9%, то теперь темпы роста замедлились до 8,7%.

"Это указывает на более консервативный отбор заемщиков в условиях снижения реальных доходов и ужесточения регулирования".АФК

Частные банки отходят в сторону

Несмотря на снижение числа заявок, объем новых ипотечных кредитов в первом квартале в целом вырос на 12,3% и достиг 438 млрд тенге. Однако практически весь этот прирост обеспечили госпрограммы (увеличение выдач сразу на 54,3%).

При этом коммерческая ипотека, наоборот, продолжает быстро сокращаться. За год объем рыночных ипотечных кредитов снизился сразу на 53,6%.

В результате доля льготных программ выросла с 73,9% до рекордных 85,1% всех новых выдач.

"Это свидетельствует о продолжающемся вытеснении коммерческой ипотеки нерыночными механизмами финансирования и зависимости рынка от госпрограмм".АФК

таблица недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:01

Фото: Zakon.kz

Почему спрос охлаждается

По мнению аналитиков, причин сразу несколько. За последний год значительно выросли цены на жилье, что ухудшило его доступность для населения. Одновременно сохраняются высокие процентные ставки по рыночной ипотеке, а реальные доходы населения остаются под давлением.

Кроме того, постепенно ослабевает эффект изъятий пенсионных накоплений, которые в предыдущие годы заметно поддерживали рынок недвижимости.

Все это отражается и на количестве сделок.

В первом квартале было зарегистрировано 83,7 тыс. сделок купли-продажи жилья – на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом доля ипотечных сделок снизилась с 65,2% до 51,6%.

Что будет дальше

В АФК ожидают, что в ближайшие месяцы спрос может немного оживиться благодаря выплате ежегодной государственной премии по жилищным сбережениям и запуску новых продуктов в системе жилищных строительных сбережений. Вместе с тем аналитики не ожидают смягчения условий кредитования.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане продолжается общее охлаждение рынка кредитования. Первыми "сдулись" автокредиты – их выдача упала на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, все происходящее – результат принимаемых мер.

"Потребительские кредиты у нас замедлили свой 20%-ный рост. А кредиты бизнесу продолжают расти на уровне 18%", – отметил глава Нацбанка

При этом с 1 июля требования к заемщикам станут еще жестче. Помимо коэффициента долговой нагрузки, банки будут обязаны учитывать коэффициент долга к доходу, рассчитанный на основе официально подтвержденных доходов клиентов.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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