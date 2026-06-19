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Выгодно ли рефинансировать ипотеку в Казахстане в 2026 году, разъяснили эксперты

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Ипотека для многих казахстанцев остается единственным способом обзавестись своим жильем. Однако в период выплаты финансовое положение заемщика меняется, а у банков появляются новые предложения. Тогда клиенты задумываются о рефинансировании. В каких случаях это выгодно, разбирался Zakon.kz.

Что такое рефинансирование ипотеки "простыми словами"?

Рефинансирование ипотеки – это оформление нового кредита для полного погашения действующего ипотечного займа. Целью являются более выгодные условия: снизить процентную ставку, уменьшить ежемесячный платеж или изменить срок кредитования.

Что дает рефинансирование?

Снижение ставки. Даже 1% позволяет сэкономить существенную сумму за весь срок кредита. Это самая частая причина, по которой клиенты обращаются за рефинансированием.

Уменьшение платежа. Увеличение срока выплаты помогает снизить ежемесячную финансовую нагрузку.

Но точно ли стоит рефинансироваться?

Тут важно учесть несколько факторов. Первый – сколько осталось платить. Если меньше половины суммы или срока – надо подумать и все посчитать.

"Если большая часть ипотеки уже выплачена, рефинансирование часто теряет смысл. Поэтому перед решением важно просчитать итоговую выгоду, а не ориентироваться только на рекламные предложения банков", – пояснила президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко.

Второй аспект – затраты на переоформление кредита. Процедура рефинансирования небесплатная.

"Нужно учитывать все дополнительные расходы – комиссии, страховку, оценку недвижимости и возможные затраты на переоформление залога", – добавила Лариса Степаненко.

Третий момент – сбор документов. Подготовка необходимых бумаг занимает немало времени. Клиент обязан пройти банковский скоринг и предоставить все справки по требованию финучреждения. На оценку имущества и страховку придется потратиться. Не исключено, что возникнут и другие траты. У каждого банка свои условия. В итоге может выйти приличная сумма. Из этого вытекает вывод: надо не только смотреть разницу в ставках, а проанализировать глубже. Лишь потом будет видна выгода.

"Рефинансирование ипотеки может быть выгодным, если банк предлагает ставку ниже текущей – и это действительно снижает финансовую нагрузку заемщика. Особенно актуально это в первые годы выплаты кредита".Президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко

Речь идет о снижении процентной ставки, уменьшении ежемесячного платежа или сокращении срока кредита без увеличения общей переплаты.

"Наиболее выгодным рефинансирование становится, если с момента оформления ипотеки рыночные ставки снизились на 2-3 процентных пункта и более. Также это может быть полезно заемщикам, чьи доходы изменились и которым необходимо уменьшить размер ежемесячного платежа", – отметила советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Когда рефинансирование может оказаться невыгодным?

Не всегда снижение ежемесячного платежа означает реальную выгоду. Часто банки предлагают увеличить срок кредита, из-за чего общая переплата по займу возрастает.

"Кроме того, необходимо учитывать сопутствующие расходы: комиссии, нотариальные услуги и затраты на переоформление залога", – предупредила Нина Лукьяненко.

На что обратить внимание заемщикам перед принятием решения?

Важно запросить у банка график платежей по текущему займу и по предлагаемым условиям рефинансирования.

"Также стоит оценить, какую часть кредита заемщик уже выплатил. Как правило, в первые годы большая часть платежа идет на погашение процентов, поэтому именно на этом этапе рефинансирование чаще всего дает максимальный эффект", – дополнила советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

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Насколько актуально рефинансирование ипотеки в Казахстане сейчас?

В условиях постепенного снижения базовой ставки интерес к рефинансированию может вырасти. Впрочем, ожидать массового перехода заемщиков между банками пока не стоит.

"Большая часть льготных ипотечных программ уже имеет относительно привлекательные условия, поэтому основной интерес к рефинансированию будут проявлять владельцы коммерческой ипотеки, оформленной по высоким ставкам", – полагает Нина Лукьяненко.

Если экономия по ежемесячному платежу сопровождается значительным увеличением срока кредита или общей переплаты, такая сделка может оказаться невыгодной.

Главный критерий – не размер нового платежа, а итоговая сумма расходов по кредиту.

Произвести расчеты можно онлайн с помощью ипотечного калькулятора.

Решение принимает каждый сам. Рефинансировать ипотеку можно сколько угодно раз, но в банках есть правила: с предыдущего рефинансирования должно пройти определенное время.

Рефинансирование – это не способ заработать на ипотеке, а инструмент управления долгом. Его задача – сделать кредит более комфортным и экономически оправданным для конкретной семьи.

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Недавно Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в программу рефинансирования ипотечных займов.

Документ предусматривает продление сроков оказания дополнительной помощи заемщикам, участвующим в программе рефинансирования ипотечных кредитов.

Согласно изменениям, до 1 сентября 2026 года включительно будут предоставлять помощь заемщикам, подавшим заявления в банки и другие финорганизации до 31 декабря 2025 года, а также по займам, в отношении которых имеются рекомендации или решения комиссии об оказании поддержки.

Отдельные нормы касаются клиентов АО "Банк Астаны". Ликвидационная комиссия также сможет предоставлять предусмотренные программой меры поддержки до 1 сентября 2026 года в рамках установленного лимита возмещения.

В Агентстве подчеркнули, что нововведения направлены на содействие клиентам, относящимся к социально уязвимым слоям населения.

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Отметим, что программа рефинансирования ипотечных жилищных займов в Казахстане действует с 2015 года и была утверждена постановлением Нацбанка РК.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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