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Финансы

Казахстанцы сделали последнюю ставку на высокие проценты: депозиты выросли сразу на 771 млрд тенге

проценты, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 13:33 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Май 2026 года стал рекордным для банковских вкладов в Казахстане. Всего за месяц граждане и бизнес пополнили депозиты на рекордные 771 млрд тенге. Что заставило вкладчиков так активно нести деньги в банки именно в мае, выяснял Zakon.kz.

Лучший месяц для накоплений

По данным Нацбанка, на конец мая общий объем депозитов в банковской системе достиг 47,9 трлн тенге. За месяц портфель вырос сразу на 770,9 млрд тенге.

Это крупнейший месячный прирост этого года. До этого всплеск пополнений был в декабре 2025, но тогда приток вкладов объяснялся сезонными выплатами премий, бонусов и закрытием финансового года.

Майская активность имела совсем другую причину: главным источником роста стали именно вкладчики-физлица.

За месяц население увеличило свои сбережения в банках почти на 597 млрд тенге, доведя общий объем вкладов до 27,2 трлн тенге. Компании пополнили счета значительно скромнее – примерно на 174 млрд тенге.

Таким образом, 4 из каждых 5 новых тенге, пришедших в банковскую систему в мае, обеспечили именно граждане.

Кто успел – тот зафиксировал высокую ставку

Все дело в том, что май оказался последним месяцем в этом году перед смягчением денежно-кредитной политики Национального банка.

Уже 5 июня регулятор снизил базовую ставку с 18% до 17%, а рынок заранее практически не сомневался в таком решении. Для вкладчиков это означало одно: вслед за базовой ставкой банки неизбежно начнут уменьшать доходность депозитов.

Именно поэтому многие предпочли открыть новые вклады или пополнить действующие заранее, чтобы сохранить прежние, значительно более высокие проценты на весь срок депозита.

Такой расчет оказался оправданным. Ведь закон четко говорит:

"Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку в течение срока вклада, за исключением случаев ее повышения".Казахстанский фонд гарантирования депозитов

И действительно, уже после решения Нацбанка отдельные банки начали пересматривать депозитные продукты, снизив ставки по ряду вкладов. Но ставки по депозитам, открытые даже за час до изменения ставки, остались незыблемыми.

Реальная доходность все равно остается очень высокой

Несмотря на начало снижения ставок, банковские вклады продолжают приносить весьма высокую реальную доходность.

Согласно отчету Бюро национальной статистики, годовая инфляция в мае замедлилась до 10,4%. При этом максимальные ставки по отдельным шестимесячным сберегательным депозитам до сих пор достигают 20% годовых.

Иными словами, реальная доходность таких вкладов сегодня составляет около 9,6%. Для консервативного финансового инструмента это чрезвычайно высокий показатель – выше большинства акций или ценных бумаг.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов предупредил, что вслед за базовой ставкой банки постепенно будут уменьшать доходность депозитов.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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