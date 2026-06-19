Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 558 тенге, продажи – 568 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 489,5 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 559 тенге, продажи – 563 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,4 тенге, продажи – 6,46 тенге.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488 тенге, продажи – 490 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 558 тенге, продажи – 563 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,48 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.