Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
Национальный банк РК официально установил на 19 июня курс: доллара – 487,73 тенге, евро – 558,99 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны
Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане – 558 тенге, продажи – 568 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 489,5 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы – 559 тенге, продажи – 563 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,4 тенге, продажи – 6,46 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488 тенге, продажи – 490 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 558 тенге, продажи – 563 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,48 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.