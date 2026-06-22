Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
Национальный банк РК официально установил на 22 июня курс: доллара – 488,37 тенге, евро – 559,77 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны
Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане – 558 тенге, продажи – 568 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы – 487 тенге, продажи – 488,9 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы – 557,9 тенге, продажи – 563,3 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487,3 тенге, продажи – 489,3 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,9 тенге, продажи – 562,6 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.