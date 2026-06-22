Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Zakon.kz собрал подборку курса доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуального на первую половину дня 22 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк РК официально установил на 22 июня курс: доллара – 488,37 тенге, евро – 559,77 тенге, рубля – 6,64 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 484 тенге, продажи – 491 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 558 тенге, продажи – 568 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,65 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 487 тенге, продажи – 488,9 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 557,9 тенге, продажи – 563,3 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487,3 тенге, продажи – 489,3 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 556,9 тенге, продажи – 562,6 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,41 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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